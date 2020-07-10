 

По стопам Анджелины Джоли и Милы Кунис: Кэмерон Диас объявила о запуске своего нового проекта

10.07.2020, 15:20, Разное

Кэмерон Диас пока решительно не собирается возвращаться в кино, но придумывает себе все новые и новые увлечения. Так, к ее “послужному” списку – жены, матери, актрисы, писательницы и кулинара – прибавилось еще одно – винодел. Несколько часов назад Кэмерон объявила в Instagram, что запускает в продажу “органическое веганское, без добавок” вино под брендом Avaline, который она создала со своей близкой подругой Кэтрин Пауэр. Фотографии рекламной кампании с участием девушек уже также доступны в сети.

Я люблю вино на протяжении уже многих лет, но никогда не задавалась вопросом о том, как оно создается. Ни разу. И в ходе наших первых переговоров на тему создания органического вина мы с Кэтрин спросили, что мы должны туда добавлять. И оказалось, что речь как раз не о том, что тебе добавить, а о том, что тебе добавлять не нужно, – рассказывает Кэмерон. 

Мы узнали, что большинство вин производятся не из органического винограда и что в них может содержаться более 70 различных добавок. Это перевернуло наше представление об этом напитке. А когда мы начали спрашивать органическое вино в специальных магазинах, отелях и ресторанах, все смотрели на нас и закатывали глаза, – добавляет Кэтрин.

Работу над собственным вином Кэмерон и Кэтрин начали в апреле 2018-го, и с тех пор было создано два вида: белое сухое из Испании и розе с нотками дыни и цитруса из Франции. Стоимость каждого из них составляет 24 доллара.

Что касается названия, то его история достаточно необычная. В интервью американскому InStyle Кэмерон и Кэтрин рассказывали, что обратились за помощью к сайту с детскими именами:

Мы провели массу встреч по разработке названия, это было какое-то сумасшествие! Существует уже тысячи марок вина, так что все понравившиеся нам названия были заняты. И тут мы зашли на этот сайт, листали страницу за страницей и наконец наткнулись на то имя, которое понравилось нам обеим. 

Среди коллег Кэмерон виноделием занимаются также Анджелина Джоли и Брэд Питт, Сара Джессика Паркер, Мила Кунис и Эштон Катчер и другие.



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