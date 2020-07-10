 

Религиовед оценил угрозы сатанистов США судиться за фразу «На Бога уповаем»

10.07.2020, 15:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газа«Организации, связанные с церковью сатаны, ранее заявляли о дискриминации. Их мало кто слушал. Но сейчас на фоне движения Black Lives Matter на них обратят внимание», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Так он прокомментировал угрозы американских сатанистов судиться с властями США из-за фразы «На Бога уповаем».

«В рамках движения Black Lives Matter в США поднялись организации, которые выступают за пересмотр основ американского общества, культуры и истории», – рассказал руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«Организации, связанные с церковью сатаны, уже заявляли о том, что их якобы дискриминируют. По их мнению, в обществе всегда говорится о Боге и христианстве, а вот дьявол практически не упоминается. При этом ранее их мало кто слушал», – отметил эксперт.

«Сейчас, скорее всего, на них обратят внимание в контексте призывов к пересмотру традиций. Но добиться чего-либо серьезного у сатанистов вряд ли получится, потому что это уже абсурд», – спрогнозировал собеседник.

По его словам, подобные организации – достаточно маргинальны, а дискуссии такого рода являются плохим симптомом. «Но, повторюсь, не думаю, что у них что-то получится. Америка строилась на вере в Бога. Может быть это противоречиво, но и рабовладельцы верили в Бога. Потому большинство населения США, независимо от цвета кожи, вряд ли готово отказаться от своих традиций», – заключил Лункин.

Ранее в США активисты организации «Сатанинский храм» предупредили власти Миссисипи, что подадут на них в суд, если на новом флаге штата появится надпись «На Бога уповаем».

В июне губернатор штата Тейт Ривз подписал закон об отзыве дизайна флага, который был в силе более 120 лет, из-за присутствия на нем флага Конфедерации – синего Андреевского креста со звездами на красном поле.

Предполагается, что крест уберут с флага, однако непременно будет фраза «На Бога уповаем». Дизайн разработает пока еще не сформированная комиссия, а в ноябре новый флаг будет вынесен на голосование.

«Сатанинский храм» – это организация, имеющая статус религиозной, которая использует сатанинскую символику для продвижения секуляризма, социальной справедливости и эгалитаризма. Ее в 2013 году создали выпускники Гарварда.

Ранее американская «Сатанинская церковь» выиграла суд у Netflix и Warner Bros по иску на 50 млн долларов из-за хоррор-сериала «Леденящие душу приключения Сабрины».



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