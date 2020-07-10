Российскую актрису пригласили на роль в английском шпионском сериале

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10.07.2020, 15:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийская актриса Анна Уколова сыграет роль в английском сериале про разведчика, работающего на Советский Союз.

Уколова рассказала, что ее пригласили на съемки в Англию, передает РИА «Новости».

«Продюсеры посмотрели «Левиафан», и им показалось, что моя героиня очень натуральная, настоящая русская душа. Я сказала, что я патриот родины и не хотела бы играть плохого русского, но ничего такого нет. Это четырехсерийный фильм про разведчика-англичанина, который работал на Советский Союз. Я буду играть его русскую пассию. Она английского не знает, как и я, только кивает ему в ответ», – сказала актриса.

По ее словам, съемки в Англии должны были начаться в сентябре, но были перенесены на октябрь.

Уколова известна по ролям в фильмах «Живой», «Охота на пиранью», «Точка», «Жить», «Географ глобус пропил», «Левиафан». Также она снимается в популярном комедийном сериале «Ивановы-Ивановы».



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