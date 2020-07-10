 

Фургала поместили в СИЗО «Лефортово»

10.07.2020, 15:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаХабаровский губернатор Сергей Фургал, обвиненный в серии убийств бизнесменов, помещен в следственный изолятор «Лефортово», сообщил источник в правоохранительных органах.

«Он будет содержаться в СИЗО «Лефортово». В ближайшие две недели Фургал будет находиться на карантине», – сказал собеседник ТАСС.

В пятницу Басманный суд арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. СК предъявил ему официальное обвинение.

В четверг Фургала задержали в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. При задержании он не признал вину в организации убийств.

В Кремле сообщили, что решение об отставке Фургала с поста губернатора Хабаровского края пока не принято. Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет).



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