 

Генерал Марк Милли выступил за переименование баз, названных в честь конфедератов

10.07.2020, 15:15, Новости дня

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли высказался в поддержку переименования военных баз, названных в честь лидеров Конфедерации.

Выступая в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей, Милли отметил, что генералы-конфедераты «нарушили свою присягу».

«В то время это был акт предательства, против Союза, против флага, против Конституции США», – добавил он.

Милли сказал, что рекомендовал создать комиссию, которая «внимательно изучит базы, памятники, названия и прочие подобные вещи, чтобы понять, можно ли провести рациональную зрелую дискуссию» по этому вопросу.

Эти заявления противоречат позиции президента Дональда Трампа, который четко дал понять, что намерен блокировать любые планы переименования баз.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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