Нидерланды решили подать в ЕСПЧ на Россию по делу MH17

10.07.2020, 15:08, Новости дня

Нидерланды намерены подать иск в Европейский суд по правам человека на Россию в связи с крушением лайнера MH17 в 2014 году на Украине.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ, чтобы добиться «правды и справедливости», передает Reuters со ссылкой на письмо правительства в парламент.

В июне в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. Ранее Бергер на суде заявил, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также, по его словам, Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу MH17.

В июле суд разрешил заслушать показания эксперта «Алмаз-Антей».

Ранее основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, которые сообщили, что во время крушения Boeing в Донбассе в небе находились военные самолеты.