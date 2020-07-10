 

В московских кинотеатрах появится система «умного блокирования» для семей

10.07.2020, 15:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСемьям разрешат по системе «умного блокирования» сидеть вместе в кинотеатрах, когда они откроются после самоизоляции, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Подтверждаю, что с 1 августа будут открыты закрытее площадки. Это концертные залы, в том числе кинотеатры, которые вмещают не более трех тыс. человек, заполняемость зала должна быть 50%. В кинотеатрах, как мне кажется, ситуация будет проще. У них будет такое «умное блокирование», – сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Он уточнил, что «умное блокирование» представляет собой систему, при которой семья покупает несколько билетов. При этом два, три, четыре, пять человек рядом, а блокироваться уже будут соседние места, чтобы рядом с ними не сидели другие вплотную.

Напомним, мэр российской столицы Сергей Собянин объявил о новом снятии ограничений. На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в Москве возобновляют работы театры, кино, детские развлекательные центры и образовательные учреждения. Также с 13 июля отменяется обязательное ношение защитных масок на улицах.

Ранее сообщалось, что в Москве выявили минимальное с апреля число заразившихся коронавирусом за сутки. 



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