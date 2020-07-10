 

Глобальное потепление превышает глобальное охлаждение

10.07.2020, 15:01, Новости дня

Во время новой работы для реконструкции глобальной средней температуры поверхности за последние 12000 лет команда ученых применила пять различных статистических методов.

93 исследователя из разных стран мира изучали разные свидетельства, которые могли бы быть важны для заключения выводов о прошлых изменениях температуры. Это помогло специалистам создать базу данных, включающую 1319 образов, которые были собраны из 679 участков по всему миру.

Ученые смоделировали климат прошлого и сравнили показатели моделей со средней температурой в XX веке для определения влияния на нее промышленной революции. Обнаружилось, что 12 000 лет назад средняя температура Земли была намного ниже, чем в прошлом веке. Но на протяжении следующих нескольких тысячелетий она стремительно росла и превзошла базовый уровень.



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