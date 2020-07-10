Колибри могут распознавать числовой порядок

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10.07.2020, 15:01, Новости дня

Во время нового исследования команда ученых обнаружила, что колибри могут понимать концепцию числового порядка.

Учеными были проведены несколько экспериментов на диких колибри. Для привлечения колибри в скалистых горах Северной Америки специалисты установили кормушки, которые содержат искусственный нектар. Поймать в ловушку и пометить несколько образцов, чтобы можно было идентифицировать их позже в эксперименте, ученым удалось только после того, как птицы привыкли пить из искусственных кормушек.

На следующем этапе командой исследователей были выстроены 10 одинаковых кормушек, и только в первой находился нектар. После того, как птицы подходили к первой кормушке, ученые поменяли их порядок и оставили порядковый номер. Птицы все равно находили нужную кормушку первой. Ученые предполагают, что птицы понимают концепцию числового порядка.



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