«Люблю навсегда»: Настя Ивлеева опубликовала в Сети фото первой годовщины свадьбы с Элджеем

10.07.2020, 14:53, Разное

Телезвезда и видеоблогер Настя Ивлеева опубликовала в своём Instagram-аккаунте серию фото с первой годовщины свадьбы с рэпером Элджеем. В посте «Люблю навсегда» ведущая «Орла и Решки» рассказала, что зачастую не делится с общественностью личной жизнью, но сегодня сделала исключение.

Год назад Анастасия Ивлеева и Элджей (Алексей Узенюк) соединили свою любовь узами брака и, несмотря на мнение окружающих, что звёздная пара не будет долго вместе, знаменитости счастливы. Годовщину свадьбы совместили с 26-летием хип-хоп-исполнителя, праздник был шумным и эпатажным, многочисленные гости веселились от души.

Ивлеева поблагодарила друзей и фанатов за поздравления: «Спасибо за этот памятный день всем, кто был на празднике! Мы вас любим до неба!». Телеведущая, поздравляя любимого с Днём рождения, отметила, что он самый лучший муж и друг, а их семья выше всех земных забот: «Мы – это отдельная Планета, которой управляют доверие, легкость, уверенность, поддержка, тайна, дружба, страсть, любовь и вера друг в друга».

Настя Ивлеева стала популярной ведущей благодаря проекту «Орёл и решка», на сегодняшний день звезда соцсетей – одна из самых успешных российских видеоблогеров, пишет сайт teleprogramma.pro.