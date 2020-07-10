 

Москва упрекнула Вашингтон в высокомерии

10.07.2020, 14:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМосква назвала передергиванием фактов и искажением действительности высказывание госсекретаря США Майка Помпео о наложении вето Россией на резолюцию по Сирии в СБ ООН.

«Высокомерные выпады из Вашингтона против РФ и Китая, к сожалению, уже не удивляют. Но удивляет легкость, с которой происходит откровенное перевирание текущей ситуации в Сирии за счет спекуляций на гуманитарных нуждах сирийцев», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Ведомство указало, что надуманные предлоги используются для интервенции в ближневосточные государства, включая Сирию, при этом замалчивается негативное влияние односторонних санкций, направленных на страну.

«В этой связи считаем необходимым в очередной раз заявить – РФ выступала и выступает за увеличение гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам на всей территории Сирии. Но делать это нужно в соответствии с нормами международного гуманитарного права, предусматривающими согласование с правительством страны-реципиента, как это происходит во всех других странах мира. Именно это обстоятельство – необходимость координации с правительством САР, страны-члена ООН, – воспринимается «в штыки» западными странами», – отметили в министерстве.

Там пояснили, что РФ не возражает против «трансграничного» механизма, но считает необходимым привести его в соответствие с реальной обстановкой «на земле», прежде всего в Идлибе.

Нужно избежать ситуации, при которой этот механизм мешал бы налаживанию гуманитарных поставок из внутренних районов страны, через линии соприкосновения, пояснили в МИД.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Китай в «злоупотреблении» правом вето в СБ ООН после того, как страны заблокировали проект резолюции СБ ООН по продлению поставок гумпомощи Сирии напрямую через границу с Турцией.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что обсуждение реформирования Совета Безопасности ООН не должно затрагивать право вето, это не предмет для дискуссий.



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