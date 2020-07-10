Мнение: Клан дайк
10.07.2020, 14:52, Разное
Окружение беглого президента Януковича продолжает захватывать активы в России, Украине и Европе
Еще в середине марте, еще до того, как коронавирус заставил россиян добровольно-принудительно самоизолироваться, еще когда в Крыму было туманно и безлюдно, а Никулину в Алуште – одиноко, слетал в Крым в командировку.
Сходил на заседание в арбитражном суде Крыма, встретился с информированными людьми в Симферополе, Алуште, Ялте…
Честно говоря, не думал, что разматывание ниточки, за которую я ухватился в арбитражном суде Крыма, приведет к захватывающей детективной истории с кражей миллиардов, убийствами, похищениями… Хоть кино снимай!
Фотография Виктора Януковича, дезертировавщего и из Украины, и с должности главы государства отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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