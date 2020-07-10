Мнение: Клан дайк

10.07.2020, 14:52, Разное

Окружение беглого президента Януковича продолжает захватывать активы в России, Украине и Европе

Еще в середине марте, еще до того, как коронавирус заставил россиян добровольно-принудительно самоизолироваться, еще когда в Крыму было туманно и безлюдно, а Никулину в Алуште – одиноко, слетал в Крым в командировку.

Сходил на заседание в арбитражном суде Крыма, встретился с информированными людьми в Симферополе, Алуште, Ялте…

Честно говоря, не думал, что разматывание ниточки, за которую я ухватился в арбитражном суде Крыма, приведет к захватывающей детективной истории с кражей миллиардов, убийствами, похищениями… Хоть кино снимай!

Фотография Виктора Януковича, дезертировавщего и из Украины, и с должности главы государства отсюда