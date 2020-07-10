 

Мнение: Клан дайк

10.07.2020, 14:52, Разное

Окружение беглого президента Януковича продолжает захватывать активы в России, Украине и Европе

Еще в середине марте, еще до того, как коронавирус заставил россиян добровольно-принудительно самоизолироваться, еще когда в Крыму было туманно и безлюдно, а Никулину в Алуште – одиноко, слетал в Крым в командировку.

Сходил на заседание в арбитражном суде Крыма, встретился с информированными людьми в Симферополе, Алуште, Ялте…

Честно говоря, не думал, что разматывание ниточки, за которую я ухватился в арбитражном суде Крыма, приведет к захватывающей детективной истории с кражей миллиардов, убийствами, похищениями…  Хоть кино снимай!

Фотография Виктора Януковича, дезертировавщего и из Украины, и с должности главы государства  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / СерпомПо: «Слабость Сибири»

26.06 / Путин: Эпидемия коронавируса в России отступает

15.03 / Мнение: Ведущий баг

31.05 / В новый КоАП предложили ввести штрафы за отказ от обязательных прививок

21.05 / Скандалы: Золотые дети

20.05 / В Белгородской области более 20 человек заразились коронавирусом после посещения парикмахера

16.06 / Разведенный Прилучный решил проблему одиночества: Не могу быть один

07.06 / В гостях у Хелены Кристенсен: экскурсия по сказочному дому модели в горах Кэтскилл

04.06 / Откосить от армии законно — опция для всех

07.06 / Мнение: Коротко по Ливии. 07.06.2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска