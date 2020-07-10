 

На украинском предприятии по производству крабовых палочек выявили коронавирус

10.07.2020, 14:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВспышку коронавируса зафиксировали на предприятии по производству крабовых палочек «Аквафрост» в Одесской области, возбуждено уголовное дело, сообщил глава областного управления Национальной полиции Украины Олег Бех.

«Возникла чрезвычайная ситуация в компании «Аквафрост», в которой на сегодня выявлены 36 сотрудников, у которых подтверждено инфицирование. Администрацией или собственниками предприятия не предпринималось никаких мер, чтобы они находились на больничном. Кроме того, в дальнейшем данное заболевание начало распространяться», – передает УНИАН слова Беха.

Он также отметил, что заболевшие сотрудники выходили на работу. Полиция возбудила уголовное дело по статье «нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений», санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.

Ранее главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи заявил, что мир находится только на начальном этапе пандемии коронавируса. 



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