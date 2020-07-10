Дочь Волочковой о переезде к отцу: Маме так удобнее строить жизнь

10.07.2020, 14:37, Разное

В последнее время в Сети появлялась информация о том, что балерина не может совладать с наследницей. Ариадна часто конфликтовала с матерью, поэтому решила жить с отцом.

Анастасия Волочкова жаловалась, что ей не удается наладить контакт с подростком. Также ей обидно, что девочка решила уйти из дома, предпочтя компанию папы и его новой женщины.

Стоит отметить, что у танцовщицы прохладные отношения с бывшим мужем. Они расстались вскоре после рождения дочери. К тому же звезда уверяет, что бизнесмен должен ей три миллиона долларов.

В студию программы “Судьба человека” пришла 14-летняя Ариадна. Девочка рассказала, почему переехала к отцу. Дочь балерины перешла в новую школу, и из загородного особняка туда добираться неудобно. “Было сложно совмещать с тренировками и другими активностями”, – уточнила она.

Анастасии Волочковой приходилось возить дочь и стоять в пробках по часу. Подросток решил, что жить в центре Москвы удобнее. “Маме будет так лучше строить жизнь”, – подытожила Ариадна.

Она заверила, что одинаково любит обоих родителей. Конечно, ей неприятно, что они враждуют между собой. Однако девочка уверена: отец с матерью смогут решить проблемы.