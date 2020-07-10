Звезда Comedy Woman Медведева раскрыла правду об имени младшего сына
10.07.2020, 14:37, Разное
Перед тем как дать сыну имя, Медведева решила посоветоваться
с близкими. Со слов Наталии, было огромное количество
вариантов. За помощью она
обратилась к специалисту.
“Я не понимала, как надо выбирать имя. У многих мам
это решается просто: им приходит эта мысль во сне или они сразу знают, как
назвать ребенка”, – рассказала Наталия. Она была согласна со всеми
предложениями мужа, но специалисты подобрали десять вариантов, среди
которых значилось имя Тимофей.
В браке с Александром Коптелем звезда
юмористических шоу состоит 12 лет. Их старший сын Илья родился
в 2015 году. Артистка почти ничего не рассказывает о семейной жизни: она убеждена, что это поможет сохранить союз. Как
говорит Наталия, пары, которые публично демонстрируют свое счастье, обречены на
развод.
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Черты Медведевой в отпрысках проявляются активно. Например, они обладают прекрасным чувством юмора и могут пойти по стопам матери.
Артистке хочется хвастаться
успехами сыновей, однако она не делает их частью своей публичной жизни. Наталия считает, что
это поможет сохранить нормальное детство и оградить от негатива.
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