Звезда Comedy Woman Медведева раскрыла правду об имени младшего сына

10.07.2020, 14:37, Разное

Перед тем как дать сыну имя, Медведева решила посоветоваться

с близкими. Со слов Наталии, было огромное количество

вариантов. За помощью она

обратилась к специалисту.

“Я не понимала, как надо выбирать имя. У многих мам

это решается просто: им приходит эта мысль во сне или они сразу знают, как

назвать ребенка”, – рассказала Наталия. Она была согласна со всеми

предложениями мужа, но специалисты подобрали десять вариантов, среди

которых значилось имя Тимофей.

В браке с Александром Коптелем звезда

юмористических шоу состоит 12 лет. Их старший сын Илья родился

в 2015 году. Артистка почти ничего не рассказывает о семейной жизни: она убеждена, что это поможет сохранить союз. Как

говорит Наталия, пары, которые публично демонстрируют свое счастье, обречены на

развод.

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Публикация от Наталия Медведева Actress (@natalymedvedeva) 1 Июл 2020 в 3:16 PDT

Черты Медведевой в отпрысках проявляются активно. Например, они обладают прекрасным чувством юмора и могут пойти по стопам матери.

Артистке хочется хвастаться

успехами сыновей, однако она не делает их частью своей публичной жизни. Наталия считает, что

это поможет сохранить нормальное детство и оградить от негатива.