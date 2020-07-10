Защита решила обжаловать арест Фургала

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10.07.2020, 14:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЗащита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала намерена обжаловать решение Басманного суда Москвы о его заключении под стражу по делу об убийствах в 2004 и 2005 годах, сообщил адвокат Борис Кожемякин.

«Мы не согласны с решением об аресте. Будем подавать на него апелляционную жалобу», – цитирует ТАСС адвокат.

В пятницу Басманный суд арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в покушении на убийство и организации убийств.

В четверг Фургала задержали в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Фургала доставили в Москву для допроса. При задержании он не признал вину в организации убийств. СК предъявил ему официальное обвинение и заявил, что будет просить о его аресте.

В Кремле сообщили, что решение об отставке Фургала с поста губернатора Хабаровского края пока не принято.

Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет).



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