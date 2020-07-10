 

Грузия указала Украине на неприемлемость заявлений Саакашвили

10.07.2020, 14:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПосол Украины в Грузии Игорь Долгов был вызван в МИД, где ему объявили об «озабоченности из-за неприемлемых заявлений украинского официального лица» – главы исполкома реформ, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

Тбилиси, в частности, не понравилось, что Саакашвили назвал правительство Грузии «нелегитимным» и пообещал сместить его на выборах в октябре.

«Такие действия приносят значительный ущерб двусторонним отношениям и являются нарушением законов Грузии», – отметили в МИД Грузии. 

Тбилиси потребовал от Киева «должной оценки» происходящего, украинский посол пообещал довести эту позицию до своих властей.

Посол Долгов признал, что вопрос является «очень серьезным». При этом он отметил, что Саакашвили высказывает только свою личную позицию.

Также сообщается о контактах глав двух внешнеполитических ведомств по этому вопросу. Украина пообещала разобраться в происходящем.

Тбилиси в мае отозвал из Киева посла Теймураза Шарашенидзе – после назначения Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета реформ, но пока не намерен возвращать дипломата из-за регулярных вмешательств экс-президента в проведение выборов в парламент Грузии.

Украина проигнорировала требование Грузии не назначать на официальную должность Саакашвили, который заочно осужден в Тбилиси на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий.



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