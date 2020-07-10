Мнение: “Папика” Бутиной взяли за жабры в США! Кто-нибудь – поменяйте редактора на РИА Новости?!

10.07.2020, 14:25, Разное



Пока я пытаюсь из-за лета заставить себя работать, а грядет материал про то, что надо бояться далеко не ядерного оружия из-за бардака в США, а также есть желание написать о том, как Фокс Ньюс и Паша Дуров разоблачают США и наших либералов, пожалуйста, скажите редактору РИА Новости, там между прочим Симоньян главная, что если у молодой бабы есть в годах мужик – это не зовется бой-френд! В лучшем случае это зовется "папик", а в простонародье "..рь"!

Цитирую:

В США экс-бойфренд Бутиной Пол Эриксон получил семь лет тюрьмы.Пол Эриксон, который ранее имел близкие отношения с осужденной в США россиянкой Марией Бутиной, получил семь лет тюрьмы, говорится в приговоре суда.Обвинения 56-летнему американцу предъявили 5 февраля 2019 года.

Я специально не стал искать сколько лет самой Бутиной, у нас свободная страна – она имеет права спать с кем захочет. Но, мать вашу, але, журналисты! Какой нахрен экс-бойфдренд!

Чо у нас там есть? Ухажер, друг (бгг), жених, любовник, …рь (пардоньте), хахаль, папик, мужчина, в конце-то концов!

Короче, доставила мне толлерантность тире ханжество РИА НОВОСТИ. Вроде приличное издание, но как чо напишут – хоть Шендеровича зови.

Счастья вам.