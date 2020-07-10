Скандалы: Резал «серые схемы»

10.07.2020, 14:15, Разное

Чем прославился перед жителями губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

Громкое уголовное дело о заказных убийствах против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала – это объяснение для задержания и снятия с должности федерального уровня. Местные жители истории про передел рынка вторчермета обсуждают уже лет пятнадцать как. И тем не менее, в 2018-м году именно Сергей Фургал смог обойти Вячеслава Шпорта, которого поддерживал Центр, более чем на 40%. Он стал протестным, но всенародно поддержанным губернатором. И что интересно, за минувшие почти два года его рейтинг в регионе практически не упал.

Если послушать аналитиков, то выходит, что за время своей работы Фургал не смог вывести край на ровную дорогу устойчивого развития. Например, директор консалтингового центра «Эксперт Групп» Павел Наливайко считает, что Фургал так и не создал программы развития края, а почти два года занимался «латанием дыр». Бывший замминистра международного и межрегионального сотрудничества региона Алексей Детычев так же полагает, что Фургал не использовал экономический потенциал края, потому что ни у него, ни у его команды не было понимания «куда двигаться». Но политологи и аналитики мыслят масштабно, обвиняя Фургала, по сути, в том, что он оказался негодным стратегом. А вот жители края оценивают его по мелким шагам, признавая, что он был убедительным тактиком. Эксперты называют это «популизмом», но губернатор Хабаровского края — популист деятельный…

В первый же год он добился льготных авиаперелетов для жителей отдаленных районов края, снизив стоимость билета с 13 до 4,5 тысяч рублей. Пенсионеры края получили льготный проезд на авто и железнодорожном транспорте. Школьников обеспечили бесплатным горячим питанием, занялись развитием фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий на селе, активно взялись за решение проблемы обманутых дольщиков, сократив число не получивших оплаченное жилье с 4671 до 761 человека. Началась реализация программы расселения ветхого и аварийного жилья. Самая эффектная «популистская мера» Фургала – урезание затрат на содержание чиновничьего аппарата. Во-первых, был сокращен сам штат чиновников: вместо прежних 19 замов главы региона осталось 9. Сократились и зарплаты аппарата: себе и своим замам Фургал урезал зарплату в два раза. Были ограничены расходы на командировки и так далее. В результате всего за год экономия средств на чиновников достигла 1 миллиарда рублей. Все эти шаги, конечно, не имеют отношения к масштабным планам развития края, но они видны жителям, которые не изучают экономические выкладки, а ощущают эти «малые действия» на себе.

Впрочем, после года «латания дыр» Фургал и его управленцы стали подумывать и о серьезных проектах. И, надо сказать, эти наработки не всем пришлись по вкусу. Например, решая судьбу разбитых хабаровских дорог, Фургал обязал лесозаготовителей, чьи лесовозы и крошили трассы, содержать эти самые дороги. А чтобы было понятнее, для начала полностью перекрыл для тяжелого грузового транспорта один из популярных трактов. В разработку был взят проект о перевозке леса по железной дороге, а не по автотрассам. Претерпела изменения и инвестиционная политика. Было решено пересмотреть льготы в добыче драгоценных металлов, потому что на этих «поблажках» для высокорентабельного бизнеса, край недополучал по налогам несколько миллиардов рублей. Лишать налоговых льгот было предложено и компании, торгующие нефтепродуктами, и другие высокоприбыльные фирмы. «За пять лет мы недополучили в бюджет 13 миллиардов рублей, а это деньги с больниц, школ, дорог, социалки. Нам надо всё считать, всё внимательно смотреть», — объяснял свои действия губернатор. По мнению сенатора от Хабаровского края Сергея Безденежных, работа на посту губернатора Фургала была более, чем эффективна: «он работал над сокращением госдолга, оптимизировал расходы по самым разным направлениям, резал «серые схемы»»…Так что, наверняка, в крае достаточно тех, кто очень хотел бы, чтобы по прошествии пятнадцати лет всплыли некие громкие дела, которые бы снесли «губернатора-популиста» с места.

Елена Гамаюн

Оригинал материала: «Московский комсомолец»

«Московский комсомолец», 09.07.20, «После задержания губернатора Фургала Жириновский пригрозил властям «ненавистью населения»»

Лидер ЛДПР с трибуны Госдумы заявил, что главной причиной ареста губернатора Хабаровского края является передел собственности и то, что тот «слишком хорошо работал». Владимир Жириновский считает, что подобные действия правоохранителей вызовут ненависть населения, и пригрозил «революцией».

Во время традиционного пресс-подхода перед началом пленарного заседания 9 июля предполагалось, что от имени фракции ЛДПР выступит Василий Власов. Но последние чрезвычайные события заставили лидера фракции Владимира Жириновского использовать эту возможность для официального заявления. Потом то же самое он заявил и с трибуны Госдумы в начале пленарного заседания — но в гораздо более резкой форме.

«Если действительно были какие-то преступления, убийства в 2004 и 2005 годах, и якобы Сергей Фургал был замешан, чего вы ждали 15 лет? Он шел на выборы в Заксобрание края — ну известите избирателей, что мол, подозреваем, допрашиваем… Ничего, чисто. Трижды идет на выборы Госдумы — ничего не дают. На выборы губернатора идет — тоже ничего не делается…» Всегда перед выборами разных уровней руководство партии обращается к правоохранительным органам в регионах и столице с просьбой проверить, все ли нормально с кандидатами, и ни разу ничего плохого про Фургала не сообщалось, расстроенно сообщил лидер ЛДПР.

Все началось после победы экс-депутата Госдумы на выборах губернатора осенью 2018 года, продолжил он: вице-премьер Трутнев потом «требовал от Фургала выхода из ЛДПР». Но Фургал не вышел. А его, Жириновского, «руководители в высоких кабинетах» уговаривали, чтобы Фургал сложил полномочия и ушел, но не уговорили.

Ещё одна причина — борьба за крупнейший в Приморье металлургический завод. Г-н Жириновский несколько раз поминал недобрым словом некоего московского бизнесмена Балицкого, которого назвал «новым Борисом Абрамовичем Березовским»: тот будто бы всеми возможными способами пытается получить полный контроль над заводом, «чтобы продать его китайцам», и для этого ему надо было убрать других крупных акционеров, среди которых были близкие к Фургалу люди. «Я обращался по поводу ситуации на заводе к Бортникову (глава ФСБ — «МК».), Бастрыкину (глава СК — «МК».), президенту — разберитесь! Разобрались, добился…» — сказал лидер ЛДПР.

Ещё одной из причин уголовного преследования Фургала, по мнению г-на Жириновского, могло стать то, что он отказался давать взятки «в Москву»: «Он везти не стал, три коробки за три года не привез. Ах, не даешь — пожалуйте в Лефортово!» — развивал эту мысль лидер фракции ЛДПР.

«Это издевательство, даже парламентская партия не может стать защитой! Мы же ненависть вызываем, ненависть. Вы понимаете, что взорвете Дальний Восток? Там и так очень напряженная обстановка. Он становится оппозиционным. И китайская разведка там действует, и японская… Так нельзя!» — горячился он.

Такие «как при Сталине» действия против хорошо работавшего губернатора ни к чему хорошему не приведут, сказал лидер ЛДПР. И пригрозил (правда, не очень уверенно) разного рода резкими действиями: «мы можем вывести к Лефортово всех депутатов и требовать там освобождения Фургала», «можем выйти из состава Центризбиркома и Счетной палаты», и вообще — можем устроить революцию, причем в ходе неё не «накосячить», как коммунисты в 1917 году.

Из партии исключать Фургала не будут, и защищать его будут, заверил г-н Жириновский.

Спикер Госдумы, комментируя его выступление, заметил, что «эмоции тут не лучший помощник». Для любой партии и фракции подобная ситуация неприятна, и в жизни все политический партий и фракций такие ситуации были, признал Вячеслав Володин. По его словам, «перед законом все равны, и правоохранительные органы все сделали правильно». «Мы не всех знаем, не знаем, что было в 2003, 2004 году, и неправильно Вам на себя всё это брать», — посоветовал он лидеру ЛДПР. И попросил того «не переносить всё это в плоскость шантажа и революции», «не создавать вокруг этого политическую обстановку и напряжение»…

Фракция ЛДПР не покинула зал заседания. Хотя её лидер среди возможных способов реагирования на чрезвычайную ситуацию намекал и на отказ от работы в парламенте…

Марина Озерова