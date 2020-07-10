Скандалы: Клан Дайк

10.07.2020, 14:15, Разное

Как окружение экс-президента Виктора Януковича продолжает захватывать активы в России, Украине и Европе

22 июня в Киеве народный депутат Верховной Рады Андрей Деркач и бывший высокопоставленный сотрудник прокуратуры Украины Константин Кулик провели пресс-конференцию с пафосным названием «Новые записи разговоров, свидетельствующих о международной коррупции и внешнем управлении Украиной». И представили очередную порцию аудиозаписей переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и американского политика Джо Байдена, с 2009 по 2017 год занимавшего должность вице-президента США. Из этих записей, по мнению спикеров пресс-конференции, следовало, что в пору президентства многие свои решения Порошенко координировал с Байденом, которого даже якобы называл своим ангелом-хранителем. Вполне ожидаемо, что после пресс-конференции на Деркача и Кулика обрушился шквал критики «с переходом на личности».

Понятен интерес украинцев к Петру Порошенко, но удивительно то, как быстро стал растворяться в медийном пространстве Виктор Янукович, тоже экс-президент Украины, сбежавший в Россию в 2014 году. Хотя, как полагают люди, знакомые с ситуацией, сложившейся вокруг «семьи» Януковича, он до сих пор координирует действия большого круга лиц, с которыми был тесно связан еще с тех времен, когда работал главой государства. И эти действия разворачиваются не только на территории Украины…

«Миллиарды Януковича»

На пресс-конференции 22 июня были упомянуты американская инвестгруппа Franklin Templeton Investments и «миллиарды Януковича». Эта история попала в поле зрения журналистов еще в мае 2015 года, когда гражданские активисты из Украины, Израиля и России обратились с петицией в Государственный департамент США с просьбой проверить американский инвестиционный фонд, в котором аккумулировано около 7 миллиардов долларов, предположительно контролируемых бывшим президентом Украины (подробности в № 52 «Новой» от 22 мая 2015 г.).

Напомню, как разворачивались события. Еще в ноябре 2013 года влиятельная Financial Times опубликовала информацию о том, что основным кредитором Украины стала крупнейшая американская инвестгруппа Franklin Templeton Investments, которая скупила пятую часть гособлигаций страны на 5 млрд долларов. В этой же публикации было рассказано о неофициальном визите в январе 2013 года в город Сан-Матео в Калифорнии Сергея Арбузова, занимавшего тогда должность первого вице-премьера Украины, и Юрия Колобова, возглавлявшего министерство финансов Украины.

В городе с населением около 100 тысяч человек расположена штаб-квартира фонда Franklin Templeton, который, вероятно, и посетили с неофициальным визитом Арбузов и Колобов. О чем договорились высокопоставленные украинские чиновники из команды Януковича, доподлинно неизвестно до сих пор. Но вскоре после неофициальных переговоров в штаб-квартире фонда Franklin Templeton и приобрел гособлигаций Украины на 5 млрд долларов.

На эту сумму уже набежали серьезные проценты, и Украина должна фонду более 7 млрд долларов.

Вскоре после публикации Financial Times акционер «Новой» бизнесмен Александр Лебедев предположил, что у сделки между Украиной и Franklin Templeton мог быть и коррупционный фундамент. По версии Лебедева, в калифорнийском Сан-Матео Арбузов и Колобов могли обсуждать «размещение денег, похищенных семьей Януковича в Украине и отмытых в ОАЭ, Гонконге, Уругвае, на Кипре, для покупки евробондов Украины через «низовые» 200 фондов со скидкой 50%».

Тогда же Лебедев начал охоту на «миллиарды Януковича», собирая и предавая огласке информацию о сомнительных схемах экс-президента Украины и персон из его ближайшего окружения. И Лебедев постоянно напоминал о своей версии: когда эмиссары действующего президента Украины договаривались с Franklin Templeton, Янукович предположительно рассчитывал получить от России обещанные $16 млрд и расплатиться ими по номиналу за бонды, приобретенные Templeton.

«Если догадка верна, то получается, что Украина сегодня должна скрывающемуся на территории России Януковичу и его familia более $7 млрд», –

писал Лебедев в мае 2015 года.

Расследование шло неспешно. Лишь в конце лета 2019 года, после того как сменился президент Украины и обновился депутатский корпус, «миллиардами Януковича» заинтересовались местные политики и силовики.

14 ноября 2019 года Генпрокуратура Украины предъявила обвинения экс-министру экологии и владельцу компании Burisma Group Николаю Злочевскому в отмывании денег Януковича через все тот же Franklin Templeton.

Об этом стало известно 19 ноября 2019 года, когда трое депутатов Верховной Рады Украины – уже упомянутый Андрей Деркач, Александр Дубинский («Слуга народа») и Алексей Кучеренко («Батькивщина») провели пресс-конференцию «Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства», в ходе которой потребовали от президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа «расследовать факты легализации $7,4 млрд «семьей» (…) Януковича через американский инвестфонд Franklin Templeton Investments, близкий к Демпартии США».

Депутат Александр Дубинский на этой пресс-конференции подчеркнул: «Он сначала вывел свои деньги из Украины, а потом при помощи Franklin Templeton вложил в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Фактически это компания-ширма. Инвестиционный фонд с многомиллиардными активами заводил обратно деньги Януковича. Почему именно этот американский фонд? Потому что сын его основателя, Джон Темплтон-младший, — это один из крупнейших доноров Барака Обамы. Для Януковича было крайне важно иметь такого партнера в процессе легализации через американский инвестиционный фонд украденных у Украины денег».

Еще один спикер пресс-конференции, состоявшейся 22 июня, экс-прокурор Константин Кулик в декабре прошлого года в интервью изданию «Апостроф» сделал не менее сенсационное заявление о действиях лиц, близких к экс-президенту, по легализации «общака Януковича»:

«Мы отследили деньги, которые упали на 23 компании, которые были аффилированы с [первым вице-премьером] Сергеем Арбузовым. Причем аффилированы они были с работниками банка Арбузова, управляются с одного IP-адреса и все вместе с Арбузовым переехали в Москву… Они сговорились вывезти деньги из Украины, выкупив облигации внутреннего государственного займа, которые Арбузов, в принципе, и выпустил. Эта легализация тесно связана с покупкой и легализацией 7,4 млрд долларов путем покупки облигаций внешнего государственного долга, который тогда выкупил инвестиционный фонд Franklin Templeton. Я подозреваю, что клиенты были условно те же самые. Мы берем деньги МВФ для того, чтобы выплачивать деньги фигурантам из окружения Януковича».

Крымский рикошет

Осенью 2019 года начали разворачиваться события, главная цель которых, по всей видимости, нанести удар по Александру Лебедеву и наказать за его неуемное расследование кошелька Януковича. Именно в это время активизировалась организованная группа персонажей, среди которых такие хорошо известные в Украине личности, как бывший замглавы Донецкого апелляционного суда, в 2010-м возглавивший Хозяйственный суд Киева, а ныне проживающий в Австрии Артур Емельянов; бывший председатель Высшего хозяйственного суда Украины Виктор Татьков; старший сын экс-президента Украины Александр Янукович, больше известный в определенных кругах как Саша-стоматолог; братья Дмитрий и Павел Малики, выходцы из негласной криминальной столицы Донбасса – Макеевки, прославившиеся целой серией громких поглощений, проведенных как в Украине, так и в других странах.

Эти люди контролируют десятки компаний, среди которых и ООО «Инвест Фактор», зарегистрированное 23 октября 2019 года в Краснодаре. Номинально это российское предприятие. Учредителем компании с долей 99,9% уставного фонда в размере 10 000 рублей выступило ООО «СДК КРЫМ». У этого общества, в свою очередь, с таким же уставным фондом в 10 000 рублей, один-единственный учредитель — гражданин Украины Дмитрий Мурахвер, проживающий в Австрии по соседству с уже упомянутым Артуром Емельяновым.

Дмитрий Мурахвер стал Мурахвером относительно недавно, с рождения он носил фамилию Малик. Как и его родной брат, Павел Малик, также проживающий в Австрии и контролирующий украинское ООО «Финансовая компания «ЮНИКО ФИНАНС», где ему принадлежит 99,97%.

25 февраля этого года ООО «Инвест Фактор» обратилось в Арбитражный суд Крыма с иском к алуштинским пансионатам «Море», «Миндальная роща» и «Морской». Истец потребовал взыскать с соответчиков долг. Но при этом ни один из них не занимал у ООО «Инвест Фактор» ни копейки. Этот долг образовался путем хитроумных операций, проведенных на территории Украины в конце 2019-го и начале этого года.

Пансионаты «Море», «Миндальная роща» и «Морской» еще в 2010–2012 годах, работая в украинской юрисдикции, действительно оформляли кредиты в украинском «Энергобанке». Это были технические кредиты. И киевский банк, и пансионаты в Алуште контролировал российский бизнесмен Александр Лебедев. И вскоре кредиты были погашены. Но не напрямую, а перечислением денег на счет банка со счетов других предприятий, контролируемых Лебедевым. Произошло это задолго до 11 июня 2015 года, когда Национальный банк Украины принял решение, до того, как Александр Лебедев выкупил у Александра Данилицкого принадлежащую ему долю в «Национальной резервной корпорации» и продал ему акции украинского Энергобанка.

В ходе предбанкротного аудита выяснилось, что менеджмент Энергобанка не провел взаимозачетные переводы для погашения кредитов, выданных алуштинским предприятиям, уже перешедшим под юрисдикцию России.

Было установлено, что после ухода Лебедева менеджмент Энергобанка лихо поураганил. Вот только один пример: Данилицкий разместил $15,7 млн в Bank Frick & Co в Лихтенштейне, а летом 2015 года вся сумма из этого банка исчезла, поскольку была залогом по кредиту, предоставленному офшорной компании Acanter Investment Ltd.

Неудивительно, что банк был доведен до краха, оставшиеся активы были выставлены на торги, в том числе и право требования задолженности по кредитам, выданным алуштинским пансионатам. Но на этот лот покупатель не находился. И потому, что участники рынка прекрасно понимали, что де-факто эти кредиты были давно погашены. И потому, что давно истек трехлетний срок исковой давности требования долга. Потенциальным покупателям было очевидно, что ни один украинский суд, даже самый коррумпированный, не примет к производству подобный иск.

Но 21 октября 2019 года покупатель на право требования задолженности нашелся. Им оказалось ООО «Финансовая компания «Горизонт».

Едва были улажены формальности, как 31 октября «Горизонт» перепродал покупку ООО «Финансовая компания «ЮНИКО ФИНАНС», которую, напомню, контролирует Павел Малик.

А 25 января 2020 года «ЮНИКО ФИНАНС» продал право требования долга ООО «ИНВЕСТ ФАКТОР». Фактически Павел продал сомнительный актив своему родному брату Дмитрию.

Очевидно, что череда всех этих сделок была заключена с одной-единственной целью: вывести судебную тяжбу по требованию долга в российское правовое поле.

В середине марта я был в командировке в Крыму. Прилетел на одно из заседаний арбитражного суда с участием представителя ООО «ИНВЕСТ ФАКТОР». Адвокат этой компании от общения со мной отказалась.

Сейчас уже очевидно, что «решить вопрос» кавалерийским наскоком и форсировать удовлетворение иска в арбитраже Крыма не удалось. Ближайшее заседание назначено на 24 августа.

Донецкие разборки в центре Киева

Киллера-фрилансера, открывшего огонь по автомобилю Вячеслава Соболева и убившего его 3-летнего сына Александра, спецслужбы Украины установили и задержали быстро. Им оказался 19-летний Андрей Лаврега, воевавший на Донбассе в составе «Украинской добровольческой армии», созданной запрещенным в России «Правым сектором».

Круг возможных заказчиков тоже был определен почти сразу. Имена назвал сам Вячеслав Соболев. И даже прошел экспертизу на детекторе лжи. Среди имен, названных отцом погибшего мальчика, — Артур Емельянов, Виктор Татьков, Павел Малик, Дмитрий Мурахвер и другие.

Мотивом преступления Соболев назвал попытку захватить принадлежащий ему торговый актив:

— Еще до начала войны им удалось отобрать у меня недвижимость в Донецке, а сейчас они намерены рейдерским способом захватить торговый комплекс в Мариуполе.

Некоторые подробности. Еще в 1997 году Соболев открыл в Донецке первый супермаркет «Обжора», превратившийся в торговую сеть с одноименным названием, которую отобрали в результате рейдерской атаки. В те времена, когда президентом Украины был Виктор Янукович, именно с Татьковым и Емельяновым связывают «рейдерскую вакханалию». Емельянов в те годы приятельствовал с Сашей-стоматологом — старшим сыном Януковича.

Самые известные рейдерские захваты в Украине, к которым, по данным СМИ, якобы могут иметь отношение Татьков и Емельянов, — Константиновский завод «Кристалл», «Макеевский универмаг», «Механический завод «ТОР», гостиница «Братислава», «Полимер Альянс ЛТД», Донецкий ЦУМ, ресторан «Дружба» в Константиновке, отель «Шахтер», ТРЦ «Декор Донбасс», одесский «Стальканат», крупнейший в Европе промтоварный рынок «7 километр» и еще десятки предприятий по всей Украине.

«Скупщиков» долговых обязательств, при помощи которых членами коррупционной «вертикали» отчуждались объекты недвижимости и прочие ценные активы, выступали фирмы «Авис-Финанс» и «Агон-Инвест». Схема была незамысловатой: сначала, не без участия неблагонадежных сотрудников банков, мошенники завладевали кредитными обязательствами «компании-жертвы». Затем должнику направляли уведомление о требовании погашения долга, причем так, чтобы он не мог его получить и оспорить. Спустя 30 дней, дождавшись просрочки, перерегистрировали право собственности на объект.

Конторами «Авис-Финанс» и «Агон-Инвест» руководили их учредители — братья из Макеевки Дмитрий и Павел Малики, представлявшие интересы Януковича-младшего в процессах по отчуждению активов.

После бегства Виктора Януковича в Россию покинули Украину и ключевые персонажи «донецкого клана», которые теперь обосновались в Австрии.

Донецкие в Австрии

В начале октября 2018 года трое выходцев из Украины — Владислав Израйлит и семейная пара Максим Слуцкий и Юлия Каплан — обратились в австрийскую прокуратуру с заявлением, в котором обвинили Емельянова с супругой и Павла Малика в мошенничестве и заказе похищения Израйлита.

Адвокат заявителей сообщил, что «разговаривал с детективом, который ведет дело, и правоохранители воспринимают обвинения очень серьезно».

Слуцкий, Израйлит и Каплан выехали из Украины в начале 90-х, получили немецкое гражданство и вместе начали развивать гостиничный бизнес. В 2013 году они распоряжались 15 гостиницами (восемь — в Германии, и семь — в Австрии).

В 2012 году Слуцкого угораздило познакомиться с Маликом и начать совместный бизнес. Тогда компаньоны купили в Вене две гостиницы: «Принц Евгений» и «Кавальер». В 2017 году Слуцкий с удивлением узнал, что Малик подарил Светлане Емельяновой доли в гостиницах, и подал на партнера в суд.

Малика и Емельянова судебные перспективы явно не устраивали. Чтобы надавить на партнера и заставить его подписать мировое соглашение, они, согласно переданному в прокуратуру заявлению, якобы решили похитить Израйлита.

Как следует из показаний Соболева, план был такой: четверо злоумышленников, прилетевших из Украины, должны были выкрасть Израйлита во Франкфурте, где находится его офис, и избивать, пока тот не согласится позвонить Слуцкому с предложением о «внесудебном урегулировании проблемы». Так (если верить заявлению) Слуцкого должны были вынудить подписать мировое соглашение и признать права супруги Емельянова и Малика в спорных компаниях. Если Израйлит согласится на условия похитителей, его должны были отпустить. Если нет — продолжали бы избивать, «пока не сломается».

Об этом плане адвокату Слуцкого рассказал один из несостоявшихся исполнителей — Виктор Скорик. Он же назвал имена трех своих подельников.

Заказчиком Скорик назвал экс-судью Артура Емельянова, посредником — Малика.

«Малик позвонил и сказал, что у его друга Артура Емельянова есть для меня заказ, за выполнение которого я могу заработать деньги. Потом мне позвонил Емельянов и рассказал, в чем моя задача… Он предложил мне десять тысяч евро за это», — рассказал Скорик в прокуратуре Австрии.

С 18 июля 2018 года собиралссь информация об Израйлите. Даже в синагоге, которую посещал «объект».

«Мы связались с Емельяновым по телефону, я сообщил ему, что мы не можем его [Израйлита] найти, но мы знаем, на каких машинах он ездит, и рано или поздно его найдем и выполним задание», — рассказал Скорик адвокату Слуцкого.

20 июля 2018 года возле офиса компании Израйлита во Франкфурте заметили машину «Шкода Октавия» с украинскими номерами. Внутри сидели четверо мужчин. Бизнесмену, который в это время был в Украине, доложили о слежке, и он обратился в полицию.

Похищение сорвалось. В гостиницу, где поселились четверо украинцев, нагрянула полиция, допросила их и посоветовала покинуть Германию.

Вернувшись, домой, Скорик пришел в прокуратуру Украины с явкой с повинной, поняв, что «дело получило неожиданный поворот». Он по собственному признанию испугался, что Емельянов, используя свои связи, может отправить его в тюремную камеру. Еще одна причина — Скорик якобы осознал, что Израйлит находится в «большей опасности, чем просто избиение». Украинской прокуратуре, как утверждает Скорик, он рассказал то же самое, что и немецким адвокатам.

Ирек Муртазин