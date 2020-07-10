Эксперты ВОЗ отправились в Китай для определения происхождения коронавируса

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10.07.2020, 14:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГруппа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправилась в Китай для определения происхождения коронавируса нового типа, сообщила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

«Они вылетели, находятся сейчас в полете, группа будет определять объем работ», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters слова Харрис. Отмечается, что в состав группы входят эпидемиологи и зоологи.

В среду глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что основная задача группы будет заключаться в том, чтобы подготовить основу и план работы для возглавляемой ВОЗ международной миссии. Цель экспертов будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения вируса и определить, как он передался от животных человеку.

Напомним, 29 июня ВОЗ решила направить в Китай экспертов для выяснения происхождения коронавируса. 



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