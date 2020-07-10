Сестра Ким Чен Ына считает, что нового саммита с США в этом году не будет

10.07.2020, 14:07, Новости дня

Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что новый саммит с США будет на данном этапе полезен только для Вашингтона, однако добавила, что ее страна не намерена «угрожать США», сообщают государственные СМИ.

Ким Ё Чжон сказала, что, по ее личному мнению, очередная встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа вряд ли состоится в этом году, однако отметила, что «никогда нельзя знать заранее», сообщило в пятницу информагентство ЦТАК.

Накануне главный американский переговорщик по Северной Корее Стивен Биган завершил трехдневный визит в Сеул, где опроверг слухи о том, что он пытался встретиться с северокорейскими чиновниками в ходе поездки, однако отметил, что США открыты для переговоров.

«Мы не утверждаем, что никогда не пойдем на денуклеаризацию, но четко даем понять, что не можем сделать этого сейчас», – отметила Ким Ё Чжон.

«Мы не намерены угрожать США, – добавила она. – Пока они не трогают нас и не причиняют нам вреда, все будет идти своим чередом».