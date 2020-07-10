 

Китай предупредил о новом опасном типе пневмонии в Казахстане

10.07.2020, 14:07, Новости дня

Власти Китая предупредили о распространении нового вызывающего пневмонию вируса на территории Казахстана. Утверждается, что болезнь, уже унесшая более 1700 жизней, может быть опаснее коронавируса.

«Министерство здравоохранения Казахстана и другие ведомства проводят сравнительные исследования и пока не выяснили, какова природа этого вируса», – заявило посольство КНР в Казахстане в обращении к находящимся в стране китайским гражданам.

По словам посольства, начиная с июня, число случаев неисследованного типа пневмонии заметно растет по всей стране, а в некоторых регионах власти сообщают о сотнях новых случаев в день.

Как заявляет посольство со ссылкой на местные СМИ, рост сконцентрирован в регионах регионах Атырау, Актобе и Шымкент, где в общей сложности зарегистрировано около 500 новых случаев и более 30 больных в критическом состоянии.

Сообщается также, что в этом году от заболевания умерли 1 772 человека, в том числе несколько китайских граждан. Только в июне зафиксировано 628 смертей. «Эта болезнь гораздо смертоноснее, чем Covid-19», – говорится в заявлении посольства.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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