 

Xiaomi выпустит флагманский смартфон на чипе Snapdragon 865 Plus

10.07.2020, 13:55, Новости дня

Китайская компания Xiaomi в скором времени выпустит новый флагманский смартфон.

Эксперты прогнозируют, что выход устройства состоится уже к концу лета нынешнего года. На данный момент аппарат имеет кодовое обозначение M2007J1SC, тогда как его полное название пока удерживается в тайне. За производительность устройства отвечает топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865 Plus, премьера которого прошла буквально несколько дней назад.

Кроме того, новинка имеет качественный экран с диагональю свыше 6,5 дюймов с частотой обновления кадров 120 Гц. Официальная премьера нового смартфона ожидается в августе. Эксперты прогнозируют, что новый флагманский девайс сможет оказаться достаточно привлекательным для клиентов по дизайну и параметрам производительности.



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