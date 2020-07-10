Xiaomi представила недорогой электроскутер Ninebot

10.07.2020, 13:55, Новости дня

Сегодня официально представили новый электрический скутер Ninebot C30, который ориентирован на взрослых пользователей.

Вместе с тем модель 9 Kart Pro в первую очередь направлена на молодых клиентов. Новинку в настоящее время можно предварительно заказать по цене от 428 долларов. Вместе с тем китайская компания уже активно выпускала ранее электрические скутеры, которые уже предложены тремя моделями Xiaomi Ninebot C40, C60 и С80 с ценником от 571 доллара.

Производитель пока не раскрывает все технические характеристики устройства, тогда как некоторые инсайдеры уверены, что новинка обладает такими же параметрами, как и ранее выпущенный скутер Ninebot C40, пользующийся высоким спросом на рынке.