 

В Совфеде призвали МИД ответить на запрет RT в Латвии и Литве

10.07.2020, 13:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВременная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ призывает МИД РФ изучить возможность введения ответных политических мер в отношении властей Латвии и Литвы после запрета трансляций российских телеканалов группы RT, говорится в заявлении комиссии.

«Временная комиссия констатирует, что предпринятые литовскими и латвийскими властями запретительные меры, равно как и более ранний запрет деятельности агентства Sputnik в Эстонии, являются актами политической цензуры и выглядят как единая скоординированная кампания против российских СМИ в нарушение положений международно-правовых документов», – передает ТАСС текст заявления.

«Временная комиссия призывает Министерство иностранных дел РФ и другие органы исполнительной власти в рамках своей компетенции изучить возможности введения ответных политических и других мер в отношении властей Литвы, Латвии и Эстонии, грубо нарушающих принципы свободы слова и распространения информации, а также свои обязательства перед международными организациями», – уточняется в документе.

Ранее Латвия запретила трансляцию семи входящих в семью RT российских каналов, так как они якобы «находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселева».

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что решение Латвии о запрете вещания семи каналов Russia Today является смешным, доказывающим неосведомленность властей Латвии. Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к RT.

Комиссия по радио и телевидению, находящаяся в ведомстве парламента Литвы, также запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.



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