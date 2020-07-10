Мишустин поручил проработать продление трассы Москва – Казань до Екатеринбурга

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10.07.2020, 13:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил главе Минтранса Евгению Дитриху оперативно проработать вопросы, связанные с продлением участка трассы М-12 «Москва – Казань» до Екатеринбурга в 2030 году.

«Евгений Иванович Дитрих, вам, соответственно, хочу поручить оперативно проработать все вопросы, связанные с продлением трассы до Екатеринбурга в 2030 году, как мы договорились», – передает РИА «Новости» сова Мишустина в пятницу на совещании по вопросу строительства автодороги «Европа – Западный Китай».

Он также поручил министру предоставить план реконструкции и ремонта федеральных автодорог до границы с Казахстаном. Это позволит в перспективе замкнуть транспортный маршрут «Европа – Западный Китай» и обеспечить бесперебойный транзит по нему.

По словам премьер-министра, переукладку всех коммуникаций на маршруте трассы Москва-Казань нужно провести до 1 июня 2022 года.

«Что касается инженерных сетей и федеральной собственности, то их перекладку и модернизацию необходимо завершить до 1 июня 2022 года, чтобы потом уложить в запланированные сроки. Просил бы наши госкомпании, «Газпром», «Россети», «Ростелеком», «Трасснефть» совместно с «Автодором» работать в самом плотном контакте», – сказал Мишустин.

Напомним, ранее в пятницу Мишустин поставил задачу достроить трассу Москва – Казань к 2024 году.



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