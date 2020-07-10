Дело против журналиста: следствие ведут «знатоки»

10.07.2020, 13:30, Разное

Франц Штраус / «Шпигель», или преступление против журналистов

Осенней ночью тридцать оперативников Федерального ведомства уголовный полиции ворвались в офис журнала Der Spiegel. Они арестовали главного редактора Рудольфа Аугштайна и начали проводить обыск. Тем временем за тысячу километров от Гамбурга испанская полиция задержала Конрада Алерса — автора статьи «Относительно боеспособны», посвященной результатам последних военных учений бундесвера и войск стран НАТО. Статья была направлена против министра обороны ФРГ Франца Йозефа Штрауса.

Очень амбициозный и обаятельный политик Франц Штраус имел все шансы стать канцлером Германии. Но целью для журналистов он стал не только поэтому. В апреле 1961 года журнал раскритиковал планы Штрауса сделать Германию ядерной державой. Журналисты обвинили его в желании развязать ядерный конфликт, а позже и в получении выгоды от распределения строительных подрядов для 7-й американской армии, базировавшейся в Западной Германии. Политик дважды подавал иск в суд и выиграл оба дела.

Обложка скандального номера «Шпигель». (hdg.de)

Сентябрьские учения 1962 года выявили неготовность бундесвера противостоять советским войскам в случае агрессии. Материалы журналу предоставил полковник Генерального штаба Альберт Мартин. После публикации статьи началось предварительное следствие по факту утечки секретной информации. Следствие должен был курировать министр юстиции Вольфганг Штаммбергер, но оказалось, что в годы войны его осудил военный трибунал за подделку документов и разбазаривание военного имущества. Якобы в Шпигеле об этом знали. Было решено действовать, минуя юстицию и в обход законодательства. Штраус обратился в контрразведку и заявил, что против Аугштайна и Алерса выдвинут обвинения в государственной измене. Но информаторы журнала предупредили редакторов об этом. Алерс поспешил вылететь в Испанию, а Аугштайн спрятать ценные материалы.

В самый разгар Карибского кризиса оба журналиста оказались за решёткой. Выяснилось, что министр внутренних дел и министр юстиции не знали о спецоперации Штрауса. Негодованию общества и прессы не было предела. Годы строительства правового и демократического государства пошли прахом. Сотрудники журнала продолжали работу в помещениях других газет, предоставленных в знак солидарности. В центре Гамбурга на демонстрацию вышли 4000 человек, а во Франкфурте-на-Майне прошли сидячие демонстрации.

12 ноября канцлер Конрад Аденауэр вызвал главу разведки Рейнхарда Гелена и долго расспрашивал о роли его службы в этом деле. Канцлер приказал министру юстиции и генпрокурору Альбину Куну арестовать Гелена в своей резиденции. Они отказались выполнить этот приказ под предлогом, что лучше продолжат допрос сами. После этого инцидента правительственная коалиция развалилась. Штраус ушёл в отставку и вернулся в правительство родной Баварии. Мартина, Аугштайна и Алерса освободили, сняв с них все обвинения. Шпигель стал самым популярным еженедельником страны. Через год Аденауэр ушёл на покой. Несколько лет спустя Франц Йозеф Штраус смог вновь оказаться в правительстве, но с прессой был впредь аккуратен и дарил журналистам альбомы злобных карикатур на себя.

«Сумма» братьев Магомедовых против Андрея Красавина

В 2018 году на всю страну прогремело дело группы «Сумма» братьев Магомедовых. Им инкриминируется незаконный оборот оружия, организация преступного сообщества, хищения и растраты на 2,8 млрд руб. Но ещё за год до ареста Магомедовых Андрей Красавин из журнала «Компания» вёл собственное расследование о крупных финансовых нарушениях вокруг Новороссийского морского порта.

Об этом стало известно RP-службе «Суммы», и вскоре журналисту позвонил советник президента группы Константин Панин. Советник предложил деньги, чтобы публикация не вышла. Красавин от денег отказался и через несколько дней журналиста вызвали на допрос. Его обвинили в вымогательстве. Публикация материала была сорвана.

Братья Магомедовы. (news.ru)

Несмотря на ходатайство следователя об аресте, суд поместил Красавина под домашний арест. Предварительное следствие велось с грубейшими нарушениями. Например, лингвистическую экспертизу телефонного разговора с Паниным проводил специалист по огневой подготовке, а не лингвистике. Данный «эксперт» пришёл к выводу, что это не Красавину предлагают деньги, а он вымогает $200 000 у представителя группы. Экспертиза, проведённая в Федеральном центре судебных экспертиз Минюста России, доказала обратное.

В январе 2019 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Журналист провёл под домашним арестом два года и получил право взыскания компенсации с казны.

Реджеп Эрдоган против «Заман»

Последние несколько лет в Турции не утихала борьба Эрдогана с оппозицией и нелояльной прессой. 14 декабря 2014 года полицейские намеревались арестовать главного редактора крупнейшей ежедневной газеты Zaman Экрема Думанлы. Но с первой попытки это сделать не удалось. Помещения газеты были заполнены толпами сотрудников и читателей. Оказалось, что в редакцию утекала информация о готовящихся арестах.

Последней выпуск «Заман» с заголовком «Конституция приостановлена». (infobae.com)

Массовые аресты журналистов Эрдоган приурочил к годовщине коррупционного скандала. В декабре 2013 года турецкий премьер находился с визитом в Пакистане. Без его ведома началась масштабная антикоррупционная операция «Большая взятка». Тогда были арестованы ряд бизнесменов, политиков и их детей. Нависла угроза ареста над сыном Эрдогана, Билялем. Эрдоган назвал операцию очередной попыткой проповедника Фетхуллы Гюлена устроить государственный переворот. Премьеру пришлось провести перестановки в своём правительстве, но 1700 честных полицейских уволили. Через два месяца турецкие СМИ опубликовали аудиозапись, на которой якобы премьер вместе с сыном обсуждают, как отмыть 30 миллионов евро.

19 декабря 2014 года суд постановил освободить журналистов, включая Экрема Думанлы, из-за отсутствия доказательств преступления против государственного строя. Но ведущая газета Zaman оказалась в руках правительства. В 2016 году вышел первый выпуск газеты от проправительственной редакции. Первую полосу этого выпуска украшал улыбающийся, уже ставший президентом Эрдоган. Zaman был окончательно закрыт в Турции после июльского путча в том же году.