Владимир Яглыч продемонстрировал редкий снимок с дочкой от Антонины Паперной

10.07.2020, 13:30, Разное

Владимир Яглыч поделился редкой фотографией с дочкой Евой от Антонины Паперной. Актер отмечает, что его наследница словно знамя, с которым идут вперед.

На своей странице в Instagtam Владимир Яглыч показал снимок с дочерью Евой, которой исполнилось 3 года. Он поздравил ее с именинами и признался, что с ней идет только вперед. Видно, что фотографию сделали в холодный период, актер держит дочку на руках и счастливо улыбается в камеру. Подписчикам снимок очень понравился. Они отметили, что Ева как две капли похожа с отцом. Также написали, что дочка актера вырастет невероятной красоткой.

Напомним, что Владимир Яглыч встречался с Антониной Паперной в 2015 году. Ее родители известные украинские актеры Евгений Паперный и Ольга Сумская.

Через 2 года отношений у Владимира Яглыча и Антонины Паперной пары родилась дочка Ева. В этом году они стали родителями второй раз. Известно, что раньше Владимир Яглыч был в браке со Светланой Ходченковой, детей в их союзе не было, расстались они в 2010 году.