 

Владимир Яглыч продемонстрировал редкий снимок с дочкой от Антонины Паперной

10.07.2020, 13:30, Разное

Владимир Яглыч поделился редкой фотографией с дочкой Евой от Антонины Паперной. Актер отмечает, что его наследница словно знамя, с которым идут вперед.
На своей странице в Instagtam Владимир Яглыч показал снимок с дочерью Евой, которой исполнилось 3 года. Он поздравил ее с именинами и признался, что с ней идет только вперед. Видно, что фотографию сделали в холодный период, актер держит дочку на руках и счастливо улыбается в камеру. Подписчикам снимок очень понравился. Они отметили, что Ева как две капли похожа с отцом. Также написали, что дочка актера вырастет невероятной красоткой.

Напомним, что Владимир Яглыч встречался с Антониной Паперной в 2015 году. Ее родители известные украинские актеры Евгений Паперный и Ольга Сумская.

Через 2 года отношений у Владимира Яглыча и Антонины Паперной пары родилась дочка Ева. В этом году они стали родителями второй раз. Известно, что раньше Владимир Яглыч был в браке со Светланой Ходченковой, детей в их союзе не было, расстались они в 2010 году.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Мнение: Есть такая партия?

05.07 / «Российские шпионы» вырубили в Литве свет и устроили драку у посольства США

17.05 / Личное: Кто сильнее Путина?

25.05 / Мнение: Отношение москвичей к цифровой слежке

17.06 / “В глубине забиваю крик”: откровение Ковальчук на фоне слухов о разводе с Чумаковым

13.06 / “Уходят огромные деньги”: алкаш-убийца Ефремов может откупиться от тюрьмы

10.06 / Медики назвали причины вздутия живота, сигнализирующие о серьезных проблемах в организме

27.05 / Мнение: О нокаутирующих ударах по России на всех фронтах

12.05 / Мнение: Коронавирус. Блеск и нищета высоких технологий

11.05 / Во Франции жители штурмом взяли небольшой город из-за дешевых сигарет и алкоголя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска