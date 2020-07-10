В Подмосковье выписана девочка, на голову которой упала бутылка

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10.07.2020, 13:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuДевочку из Красногорска, которая пострадала из-за упавшей ей на голову бутылки, выписали из больницы, она чувствует себя хорошо, сообщили медики.

Лечащий врач девочки рассказал телеканалу «360», что она восстановилась после операции и чувствует себя хорошо.

«Ребенок у нас очень хорошо восстановился. Абсолютно никакого неврологического дефицита нет. Она активна, весела, бодра. Естественно, тяжелая травма и перенесенное оперативное вмешательство требуют сейчас наблюдения и определенного режима», – отметил медик.

Он добавил, что, вероятнее всего, в будущем девочке придется пройти еще одну операцию – закрытие дефекта черепа. Но есть шанс, что детский растущий организм восстановится и от этой болячки.

«Пока она должна наблюдаться в амбулаторно-поликлинической службе у врача-невролога, хирурга, нейрохирурга и соблюдать все те рекомендации, которые мы дали при выписке. Я думаю, что все будет благополучно у ребенка», – сказал лечащий врач.

По его словам, дети довольно легко восстанавливаются при таких ситуациях. Если взрослый человек может впасть в депрессию, то ребенок на следующий день может уже беззаботно играть.

«Это особенность детской психики», – заключил медик.

Отец девочки признался, что безумно счастлив. На все вопросы о самочувствии дочери отвечал: «Большое спасибо».

Напомним, В Красногорске из окна многоквартирного дома выкинули пакет с мусором, из которого вывалилась бутылка и попала прямо в голову четырехлетней девочке. Ребенка прооперировали, установлено, что в той квартире проживает мать с сыном, а в день инцидента к мальчику приходили два друга. 



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