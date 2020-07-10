Адвокатов по делу Ефремова из-за саморекламы могут лишить лицензии

10.07.2020, 13:30, Разное

Из-за саморекламы адвокатов, задействованных в деле о смертельном ДТП с участием популярного российского актера Михаила Ефремова, могут лишить лицензии. В отношении Александра Добровинского(потерпевшая сторона) и Эльмана Пашаева (народный артист) возбуждены дисциплинарные дела.

Отмечается, что адвокатов раскритиковали за саморекламу, странные заявления и высказывания о конкурентах, а также походы на различные телешоу. Такие действия недопустимы в соответствии с Кодексом профессиональной этики и законом РФ «Об адвокатской деятельности», пишет телеграм-канал Mash.

Напомним, что 8 июня нынешнего года актер Михаил Ефремов, пребывая под воздействием спиртных напитков, сел за руль своей иномарки. В районе Смоленской площади Москвы он выскочил на встречку и на большой скорости протаранил фургон службы доставки. В результате аварии погиб водитель последнего транспортного средства. Он получил множественные политравмы.

Михаил Ефремов на данный момент пребывает под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.