 

“Российский след в президентских разговорах и украинской энергетике”. 10 июля в эфир выйдет ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”

10.07.2020, 13:25, Новости дня

Темами сегодняшнего эфира программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” станет “российский след в президентских разговорах и в украинской энергетике”, сообщается на странице “Шустер LIVE” в Facebook.

Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:

экс-президент Грузии Михаил Саакашвили;
бывший председатель СБУ Игорь Смешко;
бывший нардеп от ВО “Свобода” Руслан Кошулинский;
замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив;
нардеп от “Слуги народа” Андрей Герус;
нардеп от ВО “Батьківщина”, бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко;
народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский;
народный депутат от ВО “Батьківщина” Михаил Волынец;
директор по коммерческой деятельности холдинга ДТЭК Виталий Бутенко;
бывший внефракционный нардеп Борислав Береза;
экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале Shuster online.

видео

Видео: Shuster online / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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