“Российский след в президентских разговорах и украинской энергетике”. 10 июля в эфир выйдет ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”

10.07.2020, 13:25, Новости дня

Темами сегодняшнего эфира программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” станет “российский след в президентских разговорах и в украинской энергетике”, сообщается на странице “Шустер LIVE” в Facebook.

Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:

экс-президент Грузии Михаил Саакашвили;

бывший председатель СБУ Игорь Смешко;

бывший нардеп от ВО “Свобода” Руслан Кошулинский;

замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив;

нардеп от “Слуги народа” Андрей Герус;

нардеп от ВО “Батьківщина”, бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко;

народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский;

народный депутат от ВО “Батьківщина” Михаил Волынец;

директор по коммерческой деятельности холдинга ДТЭК Виталий Бутенко;

бывший внефракционный нардеп Борислав Береза;

экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале Shuster online.

видео

Видео: Shuster online / YouTube