 

Россиянин в Турции погиб на глазах друзей

10.07.2020, 13:23, Разное

Днем 9 июля на побережье города Анталья в Турции погиб 18-летний турист из России, передает “Экспресс газета”. Он убедил своих друзей в том, что ему не страшен прыжок в воду со скалы с высоты 40 метров. От удара о воду он потерял сознание. Местный житель стал свидетелем трагедии, вытащил несчастного на берег и попытался оказать ему первую помощь. Затем его забрали спасатели. Однако от полученных травм несчастный скончался.



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