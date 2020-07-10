 

Фургал в суде заявил о полной невиновности

10.07.2020, 13:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в суде сообщил о полной непричастности к инкриминируемым ему преступлениям, сообщил его адвокат Борис Кожемякин.

Защитник также добавил, что не рассматривает политическую версию задержания губернатора, передает ТАСС.

В четверг Фургала задержали в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Фургала доставили в Москву для допроса. При задержании он не признал вину в организации убийств. СК предъявил ему официальное обвинение и заявил, что будет просить о его аресте.

В Кремле сообщили, что решение об отставке Фургала с поста губернатора Хабаровского края пока не принято.

Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет).



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