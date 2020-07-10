 

Адвокаты Добровинский и Пашаев привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение этики

10.07.2020, 13:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuАдвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, представляющие стороны по уголовному делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики, сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России.

«В отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского в соответствии с нормами закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката возбуждены дисциплинарные дела», – передает ТАСС сообщение ФПА.

В качестве представителя потерпевших в деле участвует адвокат Адвокатской палаты Москвы Александр Добровинский, в качестве защитника Михаила Ефремова – адвокат Адвокатской палаты Северной Осетии Эльман Пашаев.

Ранее в ФПА выражали обеспокоенность, что адвокаты используют дело актера для саморекламы, дают многочисленные интервью и комментарии СМИ, в эфире радиостанций и телеканалов, участвуют в различных телепрограммах, где разглашают адвокатскую тайну и высказывают суждения, несовместимые с существом адвокатской профессии.

В этой связи в ФПА напомнили, что корпоративная культура адвокатского сообщества отторгает саморекламу, а высказываниям адвоката «должны быть чужды правовой нигилизм, любой вид агрессии, розни и нетерпимости». Адвокату в любых публичных высказываниях и комментариях «следует проявлять свойственные профессии сдержанность, осторожность и корректность».

Напомним, 8 июля Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.



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