 

Отказ журналистам «Голоса Америки» в визах США назвали «чрезвычайной жестокостью»

10.07.2020, 13:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuДесятки иностранных журналистов «Голоса Америки» могут пострадать от решения нового руководства не продлевать визы. Корреспондентов могут выслать из США в родные страны, а там некоторые из них рискуют столкнуться с преследованием со стороны властей, пишут СМИ.

Отказ в продлении виз последовал после «чисток» среди руководства и высокопоставленных журналистов «Голоса Америки» и других американских государственных вещательных компаний. Процессом руководит Агентство США по глобальным медиа (USAGM) во главе с новым генеральным директором Майклом Паком, которого назначил президент Дональд Трамп, передает The Guardian.

Пак уволил многих директоров и распустил двухпартийные управляющие советы вещательных организаций, заменив их сторонниками Трампа, утверждает издание.

Так, например, Стив Капус, бывший глава NBC News, был уволен с должности советника USAGM, а Стивен Спрингер, ветеран журналистики, отвечавший за поддержание журналистской практики в «Голосе Америки», был переведен на другую консультативную работу, и его пост остался вакантным.

Также Пак уволил экс-главу радиостанции «Свободная Азия» Бэй Фанга, очень опытного журналиста, которого до этого понизили до должности редактора.

Кроме того, десятки иностранных журналистов «Голоса Америки» могут пострадать от решения не продлевать визы. Среди тех, кому грозит репатриация, есть граждане Китая, Камбоджи и Таиланда.

Капус отметил, что эти журналисты имеют уникальную возможность рассказать миру о том, «что на самом деле происходит внутри репрессивных режимов», их репортажи рассказывали о «зверствах» и многих проблемах данных стран.

По его словам, для того, чтобы дать этим журналистам возможность работать в США, много трудились и в USAGM, и в Госдепартаменте, и в американских посольствах.

«Отправить этих отважных журналистов домой, чтобы они столкнулись с поистине неопределенной судьбой, – это чудовищно жестоко», – считает Капус.

Отмечается, что назначение Пака и его действия вызвали опасения, что он превратит «Голос Америки» в лояльный Трампу пропагандистский информационный ресурс.

Указывается также, что с назначением Пака пресс-релизы USAGM изменили тон, начали появляться сообщения, восхваляющие нового гендиректора за «смелые, значительные и давно назревшие» действия. В одном из них приводились анонимные сообщения, восхваляющие Пака за то, что он «подчеркнул, что у всех нас есть миссия, о которой, к сожалению, некоторые в последние годы забыли».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Авиакеросин подешевел почти на треть

20.05 / Юристы ОНФ помогают защитить трудовые права граждан во время эпидемии COVID-19

04.06 / Глава МЧС заявил о найденном решении по ликвидации разлива топлива в Норильске

19.05 / На Украине признали потерпевшим националиста, подозреваемого в убийстве человека

13.06 / Обращение Ефремова: Конец, нет уже больше никакого Ефремова

05.06 / В Москве и Санкт-Петербурге начались задержания. Опять задержан активист Виктор Немытов

09.07 / Компания Xiaomi Youpin представила «умную» сушилку для белья

18.05 / Завод Nissan в Петербурге возобновляет производство

29.05 / Россиянам пообещали затмение Венеры 19 июня

01.07 / Участки для голосования по Конституции открылись в Хабаровском крае и Приморье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска