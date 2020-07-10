Дарья Повереннова рассказала, что в прошлой жизни была кошкой

10.07.2020, 13:09, Разное

Российская актриса театра и кино Дарья Повереннова рассказала, что в прошлой жизни была кошкой. Своими предположениями звезда сериалов поделилась с фанатами в Instagram-аккаунте.

48-летняя артистка опубликовала пост «Всё-таки, в прошлой жизни я была кошкой! Точно. А вы?». На фото звезда «Дальнобойщиков» и «Меча» запечатлена с вислоухой кошкой Майей. Фолловеры оценили снимок, подчеркнув схожесть Поверенновой со своим питомцем, а также увидели одинаковый взгляд и даже магнетический цвет глаз.

Комментаторы написали, что глаза – это зеркало души: «В вашем зеркале присутствуют искренность, доброта, невероятная внутренняя сила!». Многие фанаты поделились с внучкой советского актёра Сергея Лукьянова, что они тоже в прошлой жизни явно были представителями семейства кошачьих.