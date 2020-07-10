 

В Кремле оценили заявление Жириновского о вымогательстве в Москве денег у Фургала

10.07.2020, 13:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о неких деньгах, которые губернатора Хабаровского края Сергея Фургала якобы заставляли возить в Москву, очень серьезные и нуждаются в доказательствах.

Пескову задали вопрос о словах Жириновского, согласно которым от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала якобы требовали возить коробки с деньгами в Москву. По словам журналистов, лидер ЛДПР упоминал бывшего руководителя аппарата Вячеслава Шпорта. Также Жириновский заявил, что вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев якобы требовал, чтобы Фургал вышел из ЛДПР.

«Ну это очень серьезные обвинения, которые должны быть каким-то образом подкреплены. В противном случае, конечно, те, кто упоминался, они могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего закона», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Отвечая на вопрос о том, давало ли следствие Кремлю знать о разработке Фургала или Кремль не знал об этом, он отметил, что не располагает такой информацией.

В четверг Фургала задержали в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Фургала доставили в Москву для допроса. При задержании он не признал вину в организации убийств. СК предъявил ему официальное обвинение и заявил, что будет просить о его аресте.

В Кремле сообщили, что решение об отставке Фургала с поста губернатора Хабаровского края пока не принято.

Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет).



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