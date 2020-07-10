 

США отвергли выводы ООН об убийстве Сулеймани

10.07.2020, 13:05, Новости дня

Соединенные Штаты отвергли вывод спецдокладчика ООН Аньес Каламар о том, что американский авиаудар, в результате которого был убит командир элитного иранского подразделения «Кудс» Касем Сулеймани, являлся нарушением международного права.

«Мы отвергаем доклад и мнения… специального докладчика ООН Аньес Каламар относительно американского авиаудара, в результате которого был убит командир подразделения «Кудс» Корпуса Стражей Исламской Революции Касем Сулеймани. Выводы г-жи Каламар являются ложными», – заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Он добавил, что удар был совершен в соответствии с неотъемлемым правом США на самооборону.

По словам Каламар, неконтролируемое распространение вооруженных беспилотников создает угрозу мировой безопасности, а убийство Сулеймани усилило опасность международного конфликта. США осуществили атаку, не получив предварительное согласие Ирака, тем самым нарушив территориальную целостность этой страны.

«Не было предоставлено никаких доказательств того, что генерал Сулеймани планировал неминуемое нападение на интересы США, особенно в Ираке, в случае чего немедленные действия были бы необходимы и могли быть оправданы», – сказала следователь ООН.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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