Эксперт CBS – до торговой войны США и Китай шли к технологическому прогрессу сообща

10.07.2020, 12:55, Новости дня

Несмотря на громкие заявления политиков, Пекин и Вашингтон всегда сохраняли крепкое и взаимовыгодное сотрудничество в области развития новейших технологий, поскольку имеют разные сильные стороны, заявил в интервью CBS News главный редактор портала CNET Роджер Чэн. Как подчеркнул Чэн, динамика их отношений начала меняться лишь в течение минувшего года, когда вновь обострилась торговая война — и связано это прежде всего с опасениями США, которые, наконец, разглядели в Китае сильного конкурента.

Из-за нарастания напряжённости между США и Китаем пошли разговоры о полноценной «гонке вооружений» между двумя странами в области искусственного интеллекта. Две крупнейшие экономики мира много лет работали над технологическим прогрессом сообща, однако теперь, из-за ухудшения отношений между Америкой и КНР в связи с продолжающейся торговой войной и пандемией коронавируса, Пекин закладывает фундамент для того, чтобы в будущем стать мировым лидером в области новых технологий.

А со мной на связь выходит главный редактор новостей сайта CNET Роджер Чэн. Здравствуйте, Роджер, очень приятно вас видеть. Итак, США и Китай долгое время были в плане инноваций и новых технологий соперниками. В каких областях США имеют преимущество, а в каких их всё же опережает Китай?



РОДЖЕР ЧЭН, главный редактор CNET: Это очень интересная тема. Если присмотреться к двум сторонам, то у США явно есть масса преимуществ в таких технологиях, как кремниевые чипы, отдельные образцы ПО от гигантов из Кремниевой долины вроде Google и Facebook и, наконец, кадры — у нас имеется целый ряд колледжей и университетов, производящих замечательных специалистов. У Китая, в свою очередь, есть обширные трудовые ресурсы, и при этом там не так зарегулирован сектор, в связи с чем они могут решать какие-то задачи быстрее, чем мы.



Если говорить по существу, то на протяжении последних нескольких лет мы наблюдали между двумя странами определённую синергию — несмотря на риторику и выражения вроде «гонки вооружений», США и Китай на самом деле всё это время зависели друг от друга, и их судьбы, так сказать, переплетались, ведь у них было то, что нужно было нам, а у нас — то, что было нужно им. Таким образом, динамика отношений скорее развивалась в ключе сотрудничества. Но на протяжении минувшего года ситуация в этом плане менялась.



Как раз об этом и был мой следующий вопрос. Так насколько сильно США и Китай зависят от такого сотрудничества в плане развития своего технологического потенциала, грубо говоря? И что произойдёт, когда это сотрудничество прекратится?



РОДЖЕР ЧЭН: На данный момент, они зависят от него сильно, они в полной мере опираются друг на друга. Такая динамика сейчас меняется, главным образом — в связи с разворачивающимися теперь политическими и торговыми разногласиями. Эти разногласия вынуждают Китай искать то, в чём традиционно лидирует Америка — например, чипы, программное обеспечение и всё прочее, что мы делаем хорошо, — внутри страны, производить всё это у себя.



В связи с этим начинают намечаться определённые расхождения в подходах к таким вещам, как искусственный интеллект, сети 5G и другим ключевым технологиям, которые, по мнению большинства, заложат фундамент для технологического развития в будущем.



В июне Китай пообещал потратить 1,3 триллиона долларов на пятилетний план, цель которого — перегнать США в плане развития сетей 5G и искусственного интеллекта. Почему Пекин придаёт такое большое значение этой гонке за 5G и ИИ? Велика ли вероятность того, что Китай в ближайшем будущем действительно обойдёт США по технологическому потенциалу?



РОДЖЕР ЧЭН: Если говорить об ИИ, то, так сказать, «звоночком» для Китая стал момент, когда Google представила искусственный интеллект, способный обыграть мастера в го — стратегическую игру, которая напоминает шахматы, но на самом деле более сложна. Думаю, это их встряхнуло, поскольку для ИИ, способного так стратегически мыслить, можно найти немало областей применения. Так что китайцы стали делать большие вложения в ИИ, всё это финансирует китайское правительство.



Что же касается прикладных областей — например, распознавания лиц, — искусственный интеллект и сети 5G используют в качестве фундамента для своего функционирования многие технологии, и китайцы понимают их значение. Понимают его и в США — мы теперь видим, как Белый дом стал предпринимать шаги по защите собственных технологий 5G, делается много заявлений о том, что нужно поддерживать инвестиции в 5G-инфраструктуру здесь, в США, поддерживать операторов связи и предотвращать приобретение таких компаний, как Qualcomm, иностранными игроками. Так что разговоров много, но власти всё же признают, что эти технологии имеют большое значение для развития в будущем.



А ведь администрация Трампа в этом направлении ещё и рассматривает возможность запрета китайских приложений — речь, в частности, о TikTok, который только на прошлой неделе был запрещён на территории Гонконга. При этом угрозы запретить китайские технологии и приложения звучат со стороны администрации не впервые. Насколько велика вероятность того, что эти угрозы будут реализованы? Ну и, в конечном счёте, какие у нас есть свидетельства того, что эти приложения угрожают или могут угрожать нашей национальной безопасности?





РОДЖЕР ЧЭН: Это и есть «вопрос на миллион» — где доказательства? Историю с Huawei мы наблюдаем уже много лет — были и заявления о том, что компания связана с китайским правительством, и упоминания того факта, что основал её бывший военнослужащий НОАК… Однако доказательств того, что Huawei или TikTok передают разведданные о гражданах США китайскому правительству, предоставлено так и не было.



Честно говоря, всё это по большей части — проявление конкуренции. Впервые массовую популярность приобрела социальная сеть, которая базируется не в США, — не Facebook, не Snapchat и не Twitter. Мне кажется, что это обстоятельство многих людей слегка обеспокоило. Опять же, я не хочу говорить наверняка, что угрозы нет, угроза всегда может быть, но точно заявить, что она есть, нельзя.



Что же касается возможности действительно «похоронить» на территории США приложение — такого у нас ещё никогда не было, и как всё это будет реализовано, нам только предстоит увидеть. То есть власти, конечно, могли бы обязать магазины приложений прекратить его распространять, но такое, скорее всего, можно будет обойти, так что сможет ли Америка действительно не пустить TikTok на свою территорию, не вполне ясно.



Дата выхода в эфир 08 июля 2020 года.