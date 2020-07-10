 

Компания Huawei представила в РФ флагманский смартфон за 100 тысяч рублей

10.07.2020, 12:54, Новости дня

Новый флагманский смартфон Huawei P40 Pro+ уже поступил на российский рынок.

В частности, производитель официально анонсировал старт продаж, а также озвучил ценник на продвинутую модель. Приобрести флагманский смартфон Huawei P40 Pro+ можно по цене от 100 тысяч рублей. Аналитики ранее спрогнозировали, что девайс окажется достаточно популярным у местных покупателей. Напомним, аппарат имеет увеличенный 6,58-дюймовый дисплей, а также уникальную основную камеру с пятью объективами.

Смартфон получил мощный восьмиядерный процессор Kirin 990 5G , а также поддержку сетей пятого поколения. Более того, специалисты также выделили качественный сканер отпечатков пальцев в новом смартфоне.



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