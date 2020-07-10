Эксперт оценил идею ограничить внесудебное изъятие детей из семьи

10.07.2020, 12:53, Новости дня

«Предложенный в Госдуме законопроект стал реакцией на огромное количество жалоб в адрес органов опеки», – сказал газете ВЗГЛЯД директор АНО «Детский хоспис» Александр Ткаченко, комментируя проект закона об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи.

«Для российского общества все, что касается детей – это чрезвычайно чувствительные вопросы», – сказал директор АНО «Детский хоспис», член президентского совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, протоиерей Александр Ткаченко.

«На любые детские беды в РФ всегда реагируют очень эмоционально и деятельно. А значит и государственная политика в отношении всех вопросов, касающихся детства, должна быть такой же чуткой и эффективной», – отметил Ткаченко.

«Законопроект, который сейчас внесли на рассмотрение, стал ответом на запрос общества и реакцией на то огромное количество жалоб, которые поступали в отношении работы органов опеки и попечительства», – отметил собеседник.

«К сожалению, мы видим, что практика далеко не идеальна. Работают специалисты без соответствующей подготовки, регламент работы органов опеки не гарантирует отсутствия злоупотреблений. Поэтому назрела серьезнейшая реформа в этой сфере», – сказал эксперт.

«Главная цель реформы – вернуться к первоначальному назначению органов опеки и попечительства. Создать необходимые условия для полноценного развития семьи. Органы опеки должны оказывать всю необходимую помощь для того, чтобы семья сохранилась, предлагать меры поддержки в трудных жизненных ситуациях», – отметил Ткаченко.

По его словам, изъятие ребенка из семьи – это крайняя мера, которая может быть применена только в случае прямой угрозы для жизни ребенка и только по решению суда. «Отныне такие вопросы будет рассматривать отдельный судья в присутствии прокурора, органов опеки и, конечно, членов семьи. С обязательным указанием обстоятельств, свидетельствующих об угрозе жизни ребенка», – добавил эксперт.

«Таким образом создаются условия, при которых станут невозможны злоупотребления в этой сфере, а органы опеки переформатируют свою работу на создание инструментов помощи семье. Надо понимать, что семья для ребенка – это весь его мир. Разрушать этот мир – жестоко и безответственно. Такой шаг может стать трагедией на всю жизнь. Мы не в праве это допустить», – заключил Александр Ткаченко.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи. Проект внесли сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в основной закон депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

«Государство может вмешиваться в семейную сферу только тогда, когда происходит нарушение закона, насилие или иная угроза жизни ребенку. Действующий внесудебный порядок отобрания ребенка, предусмотренный статьей 77 Семейного кодекса, не гарантирует отсутствие злоупотреблений органов опеки и попечительства, несмотря на их обязанность уведомления прокурора и обращения в течение семи дней с иском в суд о лишении или ограничении родительских прав. Такие гарантии могут быть обеспечены исключительно судебным порядком рассмотрения дела», – отметил Крашенинников.

При этом в статье 77 Семейного кодекса предлагается сохранить внесудебный порядок изъятия ребенка только в исключительных случаях, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов. Действия органа опеки и попечительства могут быть оспорены родителями или иными лицами, на попечении которых находился ребенок.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в соответствии с пакетом поправок, в статью 67.1 добавляется формулировка о том, что дети – важнейший приоритет государственной политики России. Кроме того, в поправке к ст. 72 говорится, что в ведении государства находится защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье. Также государство берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.