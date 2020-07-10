Песков заявил о понимании повышенного интереса журналистов к делу Сафронова

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10.07.2020, 12:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuКремль не располагает материалами дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, но понимает «повышенный интерес цеха по отношению к судьбе коллеги», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле не могут ничего сказать по этому поводу, потому что мы просто не располагаем информацией о следственных материалах и, конечно, мы не можем знать в деталях о том, как идет следствие и на чем оно фокусируется. Это просто невозможно. Мы такой информацией не располагаем», – сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли у общества шанс узнать, с чем именно связано дело Сафронова в большем объеме, чем просто определение о шпионаже.

Он также выразил мнение, что закрытость дела Сафронова не может быть дестабилизирующим фактором, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что «понятен повышенный интерес цеха по отношению к судьбе коллеги». «И, поверьте, мы тоже переживаем по этому поводу, но здесь мы все-таки должны четко, скажем так, понимать: есть закон о гостайне, есть секретный режим, и он должен соблюдаться. Здесь не должно быть места эмоциям», – заключил Песков.

Ранее в пятницу глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что задержание советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью.

Ранее адвокат Иван Павлов сообщал, что заключения о секретности переданных Сафроновым представителю спецслужбы Чехии сведений сделали в Минобороны. При этом защитник отмечал, что заключения не предоставляли стороне защиты.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины журналист не признал. Сафронова обжаловала его арест.



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