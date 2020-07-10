Мишустин поставил задачу достроить трассу Москва – Казань к 2024 году

10.07.2020, 12:53, Новости дня

Правительство РФ ставит задачу ввести в эксплуатацию трассу Москва – Казань уже в 2024 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«С учетом особого значения трассы М-12 правительство ставит задачу ввести ее в эксплуатацию уже в 2024 году. Сегодня мы об этом договорились», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на совещании по вопросу строительства автодороги «Европа – Западный Китай».

Международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай» (ЕЗК) – масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Казань – Оренбург – Актобе – Кызылорда – Шымкент – Алма-Ата – Урумчи – Ланьчжоу – Чжэнчжоу – Ляньюньган составляет более 8 тыс. километров. Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3 тыс.181 километр – КНР и 2 тыс. 192 километра – по России.

Автодорога «Москва-Казань» протяженностью 794 километра – один из участков ЕЗК, она включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года. Трасса должна вдвое сократить время в пути между городами.

По словам премьер-министара, общий объем финансирования проекта превышает 650 млрд рублей.

Премьер также указал, что макроэкономический эффект от международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» составит 2,45 млрд рублей. При этом трасса М-12 от Москвы до Казани, являющаяся частью этого маршрута, даст регионам России, через который она пройдет, стимул к развитию.

«Проект дает регионам импульс к ускоренному развитию, суммарный прирост их ВРП составит более 500 млрд рублей к 2050 году», – сказал Мишустин.

Тем временем вице-премьер правительства Марат Хуснуллин заявил, что необходимо рассмотреть возможность проекта по строительству автодороги от Набережных Челнов до Екатеринбурга, передает ТАСС.

Напомним, в мае Хуснуллин заявил, что платная трасса Москва – Казань может быть построена на четыре года раньше срока, то есть уже в 2024 году.