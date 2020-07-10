Красноярск сильно затопило после ливня

10.07.2020, 12:53, Разное

Красноярск в очередной раз затопило после ливня. Целые улицы города скрылись под водой.

Во всех микрорайонах Красноярска наблюдаются огромные лужи. Жители областного центра делятся фотографиями происходящего на улице в социальных сетях. По городу наблюдаются пробки. Они оценивается в десять баллов.

Вчера, 9 июля, утром в Красноярске начался мелкий дождь, но вскоре его сменил ливень. Согласно прогнозу, в субботу в областном центре снова пройдет небольшой дождь. Днем будет наблюдаться облачная погода с небольшими прояснениями. Температура атмосферного воздуха составит 22 градуса тепла днем и 12 ночью. На воскресенье осадки не прогнозируются.