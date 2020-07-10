 

Песков заявил о нетерпимости Путина к любым перегибам

10.07.2020, 12:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о гомофобных высказываниях в присутствии президента Владимира Путина, заявил, что глава государства относится нетерпимо к любым перегибам.

Песков ответил на вопрос, как президент относится к гомофобии и тем, кто ее проявляет публично, к гомофобным высказываниям, передает РИА «Новости».

«Президент неоднократно отвечал на такие вопросы наших СМИ и представителей зарубежных СМИ. В период до пандемии были очень частые интервью, эти вопросы ему задавали. Вы знаете, что, собственно, президент всегда говорит о конкретном законе, который ошибочно трактуется в некоторых западных странах. И отвергает любые обвинения в том, что имеются со стороны государства какие-то репрессивные настроения в этой области. Но при этом президент всегда обращает внимание на национальные устои в целом в России, в некоторых республиках национальных, где просто исторические корни имеют свою особенность, которую тоже нельзя абстрагировать… Вообще к перегибам в целом он относится нетерпимо, вы это знаете, это же, скорее, относится к перегибам», – сказал Песков.

На вопрос, ознакомились ли в Кремле с сериалом о преследовании геев в России, в частности, в Чечне, Песков ответил, что у Кремля много других, более важных дел. «Я бы не преувеличивал значение подобных сериалов», – подчеркнул Песков.

Путин неоднократно отмечал, что в РФ не было, нет и не будет ограничений религиозных прав, прав национальных меньшинств и прав сексуальных меньшинств. 



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