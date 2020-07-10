Мнение: забавный разговор с российским безработным

10.07.2020, 12:46, Разное

Опять от меня сбежала последняя….ну об этом чуть позже, а пока о беседе.

Написал я тут мировоззренческую заметку о том, как в богатой России безработный получает столько, сколько канадский подросток в фаст-фуд зарабатывает за 2 (два) дня.

И заметка эта задела почему-то моего соотечественника, который никому родину не продавал (sciurus_anomal ) так как никто её покупать не хочет.

Начал он почему-то со страховки (см. здесь https://bar-chk.livejournal.com/5888912.html?thread=133999248#t133999248), но быстро выяснилось, что хоть на машине он ездит, но ОСАГО за 3750 купить не может ( только сознательный дебил или совершенно нищий человек, будет ездить на машине без страховки)

Дальше больше, оказывается мой любитель родины и всего остального традиционно-путинского является безработным аж с 2008 года и семейного дохода не имеет, так как живет один….

12 лет безработный в стране, где официальная безработица не превышала до последнего времени 5%, 4%, 3%??? Это надо уметь. Я так понимаю, что машину он украл и ворует бензин, ибо как человек без дохода может себе позволить ездить на чем-то кроме своих двоих….

Или же доход он скрывает и надувает родное отечество по налогам.

Суммируя: дебил, который сознательно обманывает родное российское государство и своих сограждан, рассказывает мне – человеку, который всю жизнь работал и зарабатывал честно себе на жизнь, что в СССР, что в России, что в Канаде, как плохо продавать родину.

Дорогой мой бомж, Россию никто никогда не купит сколько бы её не пытались продать – кому она нужна с подобным тебе населением?

И обещанное:

– опять от меня сбежала последняя кремлевская проститутка, но тут же появилась следующая.