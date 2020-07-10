 

Пермский край выполнил годовой план расселения аварийного жилья по нацпроекту на 112 процента

10.07.2020, 12:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПермский край перевыполнил план расселения аварийного жилья, установленный нацпроектом «Жилье и городская среда» на 2020 год. По состоянию на конец июня исполнение составило 112%, сообщили в правительстве края.

Как говорится в сообщении на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края, за 2020 год планируется расселить 48,34 тыс. квадратных метров жилья и обеспечить переезд в благоустроенные помещения для 2,64 тыс. человек. На начало июля текущего года расселено 14,97 тыс. квадратных метров жилья. В новое жилье переехали 1 тыс. 10 человек.

Поскольку, исполнение плана на 2020 год край начал еще в 2019 году, установленные целевые показатели уже достигнуты. В прошлом году в рамках нацпроекта требовалось расселить всего 6,77 тыс. квадратных метров, однако фактическое расселение составило 48,56 тыс. квадратных метров. Таким образом, край выполнил план 2019 года на 716%. В благоустроенные помещения смогли переехать более 3 тыс. человек. Квадратные метры, расселенные сверх показателя, установленного на 2019 год, зачтены в качестве исполнения по 2020 году.

В нацпроекте участвуют 33 муниципалитета. При этом в Чернушинском, Чусовском, Соликамском городских округах, городе Кунгур, Уинском, Большесосновском муниципальных районах целевые показатели исполнены более чем на 50%.

Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом Владимиром Путиным, к концу следующего года аварийный фонд, признанный таковым на 1 января 2017 года, должен быть полностью ликвидирован в 19 территориях: Бардымском, Большесосновском, Еловском, Карагайском, Куединском, Кунгурском, Ординском, Сивинском, Уинском и Юсьвинском муниципальных районах, в Гайнском и Кудымкарском муниципальных образованиях, в Гремячинском, Ильинском, Красновишерском, Оханском, Верещагинском городских округах, а также в Березниках и Горнозаводске.

Напомним, расселение аварийного жилья в Пермском крае ведется по двум программам: нацпроекту и региональной программе. Это позволяет освобождать от непригодного жилфонда целые кварталы и запускать участки в оборот под новое строительство. Кроме того, реализация сразу двух программ ускоряет темпы переселения граждан в благоустроенные дома. Всего в рамках двух программ в 2020 году по плану должно быть расселено 78,27 тыс. кв. м аварийного жилья, где проживает 4,38 тыс. человек.



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