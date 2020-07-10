5 российских изданий, закрытых из-за цензуры

10.07.2020, 12:25, Разное

Закрытый «Современник», детище Пушкина, был известен своим дерзким печатным словом. Он мозолил важным чиновникам глаза, и в какой-то момент они сошлись во мнении, что журнал стал слишком революционным и примкнул к «вредному направлению». Впрочем, он при этом оказался лишь очередным изданием, которое не смогло обойти жесткие правила российской цензуры.

«Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению граждан»

В 1747 году приехавшего в Россию немца Герарда Миллера (на самом деле его звали Герхард Мюллер, однако на русский манер имя и фамилия произносились по-другому) назначили историографом Российского государства. Он, работая в Императорской Академии наук и художеств, начал публиковать журнал. Название выбрал незамысловатое — «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению граждан». Печататься в нем захотел, к примеру, известный поэт Василий Тредиаковский. Впрочем, Миллер хоть и печатал стихотворения Тредиаковского, но делал это не слишком часто, да и не слишком охотно. Вероятно, поэтому поэт в скором времени написал на Миллера донос в Синод: в нём Тредиаковский указывал на то, что немец не всегда верно переводит религиозные тексты, и просил конфисковать «Ежемесячные сочинения».



Сочинение Герарда Миллера. Источник: pinterest.com

В итоге дело закончилось несколько иначе, но журнал в любом случае существовать перестал: в скором времени, после воцарения Екатерины II, Миллера перевели в Московский Воспитательный дом, а в Академии получивший в свои руки бразды правления Михаил Ломоносов, который долго с Миллером конфликтовал на почве истории, тут же прекратил выпуск «Ежемесячных сочинений». Он якобы собирался вместо них издавать сборник экономических и физических сочинений, однако ни одного экземпляра сборника так и не появилось.

Журнальная империя Новикова

«Трутень», «Живописец», «Утренний свет» — всё это журналы разной направленности, которые издавал один и тот же человек. Николай Новиков, как мы сказали бы сегодня, стал одним из первых медиамагнатов в истории России. Он взял в аренду типографию Московского университета и развил там бурную деятельность. Рано или поздно его растущий в стране авторитет должна была заметить императрица Екатерина II. Собственно, так оно и произошло: успехи Новикова на издательском поприще привели его прямиком в Шлиссельбургскую крепость, где его держали с 1792 года.



Николай Новиков. Источник: pinterest.com

Дело в том, что «просвещённая» императрица не готова была мириться с оппозиционными идеями Новикова, которые тот к тому же транслировал в издававшихся журналах. Практически 20 тысяч экземпляров книг, которые напечатал Новиков, сожгли по указанию Екатерины II. При этом все его периодические издания, соответственно, выходить перестали. Да и сам Новиков покинул Шлиссельбургскую крепость после заточения уже дряхлым и немощным стариком.

«Отечественные записки»

Журнал, который в начале XIX века основал писатель Павел Свиньин, продержался довольно долго — его читали вплоть до 1884 года. Уже под занавес истории журнала издание возглавил писатель Салтыков-Щедрин. Тираж «Отечественных записок», авторы которых, как считалось, придерживаются демократических и даже революционных взглядов, неумолимо рос.



Журнал «Отечественные записки». Источник: wikipedia.org

Когда из-под печатного станка выходило практически десять тысяч экземпляров «Отечественных записок», власти решили принимать меры: в 1874 году один из номеров полностью уничтожили, бросив весь тираж в печь. Как ни странно, журналу удалось просуществовать ещё 10 лет: уже в 1884 неугодное издание закрыли по распоряжению главного цензора России Евгения Феоктистова, который по иронии судьбы ещё совсем недавно — наряду, например, с Александром Островским и Дмитрием Маминым-Сибиряком — числился автором «Отечественных записок».

«Литературная газета»

Практически сразу с момента своего создания в 1830 году «Литературная газета» привлекла внимание легендарного III Отделения, которое выполняло роль внутренней российской разведки. Точнее, посоветовал чиновникам внимательно следить за изданием Фаддей Булгарин — недруг Антона Дельвига, издателя «Литературной газеты».



«Литературная газета». Источник: wikipedia.org

По вполне понятным причинам газета просуществовала немногим дольше года: под градом угроз — а ничего, кроме ссылки в Сибирь, работа в таком издании не сулила, — большинство авторов её покинуло, а сам Дельвиг скоропостижно скончался. Однако, несмотря на столь короткое время выхода и небольшой тираж, газета оказала огромное влияние на развитие русской литературы.

«Телескоп»

Русский философ и ученый Николай Надеждин начал издавать журнал «Телескоп» в 1831 году. Он смог привлечь к работе над изданием таких авторов, как Александр Пушкин, Фёдор Тютчев и Виссарион Белинский. Последний, к слову, участвовал даже в редактировании журнала.



Журнал «Телескоп». Источник: wikipedia.org

«Телескоп», как и многие другие журналы, погубила близость издателя и ряда авторов к идеям народничества. Последней каплей в этом смысле стала публикация «Философического письма» Петра Чаадаева, который говорил о о царившем в России «духовном застое». И если сам Чаадаев ещё легко отделался (его просто признали сумасшедшим), то Надеждину повезло гораздо меньше: его отправили в ссылку в Усть-Сысольск, а его «Телескоп», соответственно, тут же закрыли.