 

В МВФ объяснили, почему выступают против ограничения зарплат украинских чиновников

10.07.2020, 12:19, Новости дня

Ограничение зарплат служащим государственного сектора – не в интересах Украины. Об этом в интервью LIGA.net заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, отвечая на вопрос, почему Фонд выступает против такого ограничения.

“Государственному сектору в Украине нужны хорошо мотивированные, компетентные и честные люди. Для привлечения и удержания таких должностных лиц государству нужно выплачивать зарплаты, сопоставимые с тем, что эти люди зарабатывали бы в других местах. Ограничение размера максимальной зарплаты может привести к потере крупнейших талантов и необходимого опыта. Это было бы не в интересах Украины”, – подчеркнул он.

В соответствии с меморандумом о сотрудничестве Украины и МВФ с 1 июля 2020 года украинские власти должны снять ограничения на размер зарплат чиновников – это является одним из условий получения второго транша по программе stand-by.

С 1 апреля 2020-го зарплата всех госслужащих в Украине составляет не более 47 тыс. грн. Президент Владимир Зеленский заявлял, что это сокращение касается судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка, Центральной избирательной комиссии и членов наблюдательных советов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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